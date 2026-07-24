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Еврото мина психологическа граница и стигна курс, невиждан от месец

24 юли 2026, 12:15 часа 159 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Еврото мина психологическа граница и стигна курс, невиждан от месец

След като курсът на еврото започна седмицата с ниво, стабилно над границата от 1,14 спрямо щатския долар (1,1443 на 20 юли), я завършва на равнище, което последно сме наблюдавали на 25 юни. Единната европейска валута в четвъртък слезе под психологическата граница и падна чак до 1,1378, а последно преди месец бяха регистрирани толкова ниски стойности (1,1373 спрямо долара на 25 юни). И днес еврото остава под границата от 1,14 в сравнение с американската валута.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 24 юли, за 1,1387 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. 

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Европейската централна банка определи на 23 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1392 щатски долара, което е спад спрямо предходното отчетено ниво от 1,1408 на 22 юли.

Снимка: Actualno.com/ChatGPT5

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1474 щатски долара.

Още: Еврото остава над психологическа граница въпреки колебанията спрямо долара

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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