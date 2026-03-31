3 неща, които всеки купува сега: Иранската криза предизвика нова тенденция в Европа

Войната срещу Иран и енергийната криза се превърнаха в катализатор на зелените технологии, а европейците се надпреварват да търсят по-малко нестабилни алтернативи на петрола и газа.

Аргументите в полза на зелената енергия изглеждат по-силни от всякога, тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да подчертава рисковете от зависимостта от изкопаеми горива, пише Евронюз.

Енергийната криза

Суровият петрол Brent - световният бенчмарк за цените на петрола, се е повишил с над 50% от началото на конфликта в Близкия изток, достигайки 116 долара (около 100,92 евро) за барел в ранната търговия вчера.

Голяма част от нестабилността се дължи на ефективното затваряне на Ормузкия проток - един от най-големите маршрути за доставки на изкопаеми горива в света, през който се транспортира около 1/5 от световният петрол. Това означава, че около 20 милиона барела се блокират всеки ден.

Европа вече усеща последствията, като референтната цена на холандския природен газ TTF скочи с около 70%, което предвещава март 2026 г. да стане месецът с най-висок ръст на европейските цени на газа от септември 2021 г. насам.

Тъй като покачващите се цени на енергията заплашват да засегнат затруднените европейци, няколко държави са свидетели на забележим преход към зелени технологии.

Бум на търсенето на соларни панели, термопомпи и електромобили

Обединеното кралство е отбелязало ръст на продажбите на термопомпи през първите 3 седмици на март в сравнение със същия период на предходния месец, сочат данните на енергийната компания Octopus Energy.

Продажбите на соларни панели също са се увеличили с 54%, а тези на зарядни устройства за електромобили (EV) - с 20%.

"Виждаме огромна промяна, тъй като хората спират просто да питат и започват да действат. Британските семейства са уморени да бъдат държани като заложници на световните цени на изкопаемите горива", коментира Ребека Диб-Симкин от Octopus Energy.

"Чрез преминаването към слънчеви панели и термопомпи те се превръщат сами в своеобразни електроцентрали, осигурявайки си ниски разходи и защитавайки портфейлите си в дългосрочен план", смята тя.

Електромобилите във възход

Данни на Европейската комисия показват, че средната цена на бензина в ЕС се е повишила с 12% до 1,84 евро за литър от 23 февруари до 16 март.

Това предизвика огромен интерес към електрическите превозни средства, като френският онлайн търговец на употребявани автомобили Aramisauto отбеляза почти двойно увеличение на продажбите си на електромобили между средата на февруари и 9 март.

Според Ройтерс базирана в Амстердам платформа за обяви за продажба съобщава, че запитванията от клиенти за електромобили са се увеличили лавинообразно на пазарите ѝ във Франция, Румъния, Португалия и Полша, като растежът "се ускорява постоянно всяка седмица във всички страни".

В Норвегия в Finn.no – най-големият базар за употребявани автомобили в страната, електрическите превозни средства са изпреварили дизеловите модели по продажби.

Преход, захранван от слънчева енергия

Германската фирма за възобновяема енергия Enpal BV съобщава пред Bloomberg, че запитванията за слънчеви панели и термопомпи са се увеличили с около 30% от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран, докато соларната фирма 1KOMMA5° GmbH също отчита почти двоен интерес към слънчевата енергия.

В Обединеното кралство енергийната компания E.ON установи, че интересът към слънчевата енергия се е увеличил с 23% между 23 февруари и 1 март, а между 2 и 8 март е скочил с още 63%.

"По-важно от всякога е да помагаме на хората да контролират потреблението си на енергия и да намалят сметките си", каза Крис Норбъри, главен изпълнителен директор на E.ON UK.

"Потребителите проявяват силен интерес към слънчевата енергия и батериите като решение, а този продукт допринася за икономиите, които могат да бъдат постигнати чрез генериране и съхранение на енергия у дома", смята той.