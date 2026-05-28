"Заплаха за живота им": Украинското посолство алармира за опасна антиукраинска реторика в България

Посолството на Украйна с тревога отбелязва увеличаването на случаите на използване на реч на омразата и ксенофобия срещу граждани на Украйна, пребиваващи в Република България временно, постоянно или със статут на временна закрила на Европейския Съюз. Това пишат от посолството на Украйна у нас, като се позовават на зачестили сигнали от граждани и представители на неправителствения сектор.

Сигналите показват увеличаване на случаите на нарушения на човешките права срещу украинци, манипулиране с информация, публикуване на манипулативни изявления, ксенофобски призиви срещу украинците и украинската общност като цяло.

"Всичко това създава нездравословна и опасна среда, която може да доведе до опасна ескалация. Системната антиукраинска реторика от страна на определени политически сили представлява заплаха за живота и сигурността на украинските граждани.

Призоваваме официалните власти, правозащитните организации и лидерите на общественото мнение да осъдят опасното и безпочвено подбуждане към омраза срещу украинците в България", пише в изявление на дипломатическата мисия на страницата й във Фейсбук.

Вероятно и във връзка със случая около украинската групировка "КУБ", свързана с Олег Невзоров, и строителството в местността "Баба Алино" край Варна на огромен комплекс върху 100 декара площ, от посолството добавят, че "икономическото сътрудничество между Украйна и Република България се основава на действащите междуправителствени споразумения за взаимна защита на инвестициите, които предвиждат гаранции за справедливо и равно третиране на инвеститорите, защита на техните законни права и осигуряване на прозрачни правни механизми за разрешаване на спорове".

"Убедени сме, че всички въпроси, свързани с дейността на чуждестранните инвеститори, трябва да се разглеждат изключително в правната сфера и в съответствие с международните задължения на страните, без политизиране", се казва в заключение в изявлението.

