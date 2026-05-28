Мондиал 2026: Всичко, което трябва да знаете за Световното първенство по футбол

14 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада

Точно 2 седмици ни делят от най-големия футболен форум на планетата - Световното първенство по футбол! Турнирът, който се провежда на всеки четири години, е в очакване на 23-ото си издание. Домакин на турнира за пръв път ще бъдат три държави - САЩ, Канада и Мексико. След като в продължение на 1 година eкипът на Actualno.com отброяваше дните до Мондиал 2026, разказвайки на читателите си любопитни истории от световни първенства, сега е време и да ви запознаем с най-важните детайли около предстоящото глобално събитие.

Световно по футбол 2026: формат и домакини

Първо световно първенство с 48 отбора

Тазгодишното Световно първенство ще се проведе с 48 отбора - с 16 повече спрямо последното издание през 2022-ра. Това е рекорден брой участници, като естествено предстоят и рекорден брой мачове - 104. Тимовете са разпределени в 12 групи по четири отбора, като всеки играе срещу останалите веднъж. Първите два отбора от всяка група, както и осемте най-добри трети тима, ще продължат към елиминационната фаза, която започва от 1/16-финали (общо 32 отбора ще продължат към елиминациите).

Три държави домакини - САЩ, Канада и Мексико

По време на турнира срещите ще се играят в трите държави домакини. В Мексико мачове ще приемат столицата Мексико, Гуадалахара и Монтерей. В Канада двубои ще има във Ванкувър и Торонто. Останалите срещи ще се проведат в САЩ, като домакини ще бъдат Атланта, Бостън, Далас, Хюстън, Канзас Сити, Лос Анджелис, Маями, Ню Йорк - Ню Джърси, Филаделфия, Сиатъл и Сан Франциско. Финалът ще бъде на "Метлайф Стейдиъм" в Ню Джърси.

Кога започва Световното първенство 2026 и кога е финалът?

Дата на откриването и дата на финала

Мондиалът ще започне на 11 юни в Мексико Сити, където ще се проведе една от трите церемонии по откриването, последвана от първия мач на турнира между Мексико и Южна Африка. Финалът, както вече стана дума, ще се състои в САЩ - на "Метлайф Стейдиъм", а датата е 19 юли.

Кои отбори са фаворити за световната титла?

Фаворитите за световната титла са действащият световен шампион Аржентина, финалистът от последните два мондиала Франция, действащият европейски шампион Испания, както и вечният претендент Англия, който има само една световна титла в историята си. Не бива да се подминават и най-успешните нации на световни първенства - Бразилия и Германия, както и силната селекция на Португалия.

Най-големите звезди, които ще гледаме на Мондиала

Мондиал 2026 вероятно ще бъде последно в кариерите на двете икони на световния футбол - Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Те обаче вече започват да отстъпват на новите звезди Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Ерлинг Холанд, Ламин Ямал, Винисиус Жуниор, пък и носителят на "Златната топка" Ламин Ямал.

Програма на Мондиал 2026 по дати и часове

Вече стана ясно, че откриващият мач е на 11 юни, докато финалът е на 19 юли. Други ключови дати са от 28 юни до 3 юли, когато са 1/16-финалите, 4-7 юли, когато са 1/8-финалите, 9-11 юли, когато са 1/4-финалите, 14-15 юли, когато са полуфиналите. А ден преди големия финал ще се проведе и мачът за третото място. Програма на Мондиал 2026 по дати и часове, с актуална и обновена информация за всеки един мач, може да следите в посочения линк.

Билети за Световното първенство 2026: цени и противоречия

На 27 май главните прокурори на Ню Йорк и Ню Джърси обявиха, че са изпратили призовки към FIFA заради практиките около продажбата на билети. Те започнаха да търсят информация относно продажбите на билети за осемте мача в Ню Джърси, включително финала. Според тях „има индикации, че феновете може да са били подведени относно местоположението на местата, които купуват, а публичните изявления и пускането на билети от FIFA може да са допринесли за огромния скок в цените“.

От септември насам FIFA продава билети на различни етапи, като последният — „last-minute sales phase“ — започна на 1 април и ще продължи до началото на турнира. Но високите цени предизвикаха сериозни критики. По-рано през май президентът Доналд Тръмп бе попитан дали би платил 1000 долара за билет за първия мач на САЩ срещу Парагвай. „Не знаех за тази цена“, каза Тръмп. „С удоволствие бих бил там, но честно казано, не бих платил толкова.“

35 000 долара да гледаш финала на Мондиала

Към 28 май единственият наличен билет за финала на сайта на FIFA струва 35 000 долара. В платформата за препродажба FIFA Marketplace най-евтиният билет за финала струва 8739 долара, а по-добрите места достигат милиони долари. Според мнозина огромните цени са резултат от агресивните пазарни практики в САЩ.

Как да гледаме Мондиал 2026 на живо и по телевизията?

Световното първенство по футбол ще бъде излъчено пряко в българския телевизионен ефир, като всички 104 мача ще бъдат предавани пряко по Българската национална телевизия - чрез каналите БНТ 1 и БНТ 3. Пълна ТВ програма на Мондиал 2026 ще откриете в линка, като и тази статия ще бъде своевременно актуализирана при настъпващи промени в хода на турнира, както и за отразяването на резултатите от всеки един двубой.

Скандали около Световното първенство

Освен за цените на билетите, Световното в Северна Америка предизвика и политически скандали по оста САЩ - Иран. От началото на войната в Иран в края на февруари имаше сериозни спекулации дали страната ще участва на Мондиала. Паоло Замполи, специален пратеник на САЩ за глобални партньорства, дори намекна, че Италия, която не се класира, може да заеме мястото на Иран.

Въпреки това FIFA потвърди, че Иран ще играе на Световното първенство по план, а представители на централата се срещнаха с ирански спортни ръководители в Турция на 16 май, за да потвърдят участието на страната. „Отиваме на Световното първенство, за което се класирахме, а наш домакин е FIFA — не г-н Тръмп или Америка“, заяви президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж в началото на май.

FIFA потвърди още, че Иран е преместил тренировъчната си база за турнира от САЩ в Мексико заради опасения за сигурността. Експерти отбелязват, че въпреки всички противоречия и геополитическо напрежение е възможно да се стигне до мач между САЩ и Иран. „Има възможност, ако и САЩ, и Иран завършат втори в групите си, да се срещнат още в 1/16-финалите“, казва Джонатан Уилсън.

Шоуто на Мондиала: церемонии, концерти и шоу на полувремето на финала

Тази година ще има три церемонии по откриването — по една във всяка държава домакин. Церемонията в Мексико ще включва изпълнения на Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná и Tyla на 11 юни, започвайки 90 минути преди първия съдийски сигнал.

Торонто ще бъде домакин на втора церемония на 12 юни с Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream и William Prince. Същия ден Лос Анджелис ще организира своя церемония, на която ще участват Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema и Tyla.

Огромен интерес предизвиква и финалът, който за пръв път в историята ще включва шоу на полувремето. Подготвено от Chris Martin от Coldplay, то ще включва изпълнения на Shakira, Madonna и BTS. Събитието вече се сравнява с традицията на Супербоул, като футболните фенове вече изпитаха това удоволствие по време на Световното клубно първенство миналото лято, когато финалът отново се игра на MetLife Stadium.

Автор: Стефан Йорданов

