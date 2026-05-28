"Всички във Варна знаеха": Димо Гяуров с коментар за “незаконния град”

Всички варненци знаеха какво се случва, така че едва ли институциите не са знаели. Това каза в “Интервюто на деня” по bTV бившият директор на Националната разузнавателна служба (НРС) ген. Димо Гяуров. Остър политически спор избухна в Общинския съвет във Варна заради строителството в местността „Баба Алино“ край Варна. Става въпрос за огромен комплекс върху 100 декара площ с над 100 постройки, който изниква в период от 3 години. Повод за напрежението стана въпросът кой носи отговорност за започналото застрояване и дали институциите са съдействали за узаконяването му.

„Безобразието е грандиозно и според мен от намирането на решение на това, което се случва, ще зависи вярата на българина в правосъдието и въобще в институциите. Всички са виновни, всички са видели“, обясни той.

По думите му във Варна се е знаело, че се сече и строи. „Тези хора имаха офиси в пешеходните зони, рекламираха се по всички медии, че продават. Изключено е някой да не е знаел. Но според мен това не е най-важното в момента. Важно е да се предприемат стъпки от цялата държава, от всички институции, за да може да се реши проблемът“.

„Трябва да се предотврати унищожаването на документи и доказателства. От друга страна трябва да се обезпечат бъдещи вземания на общината и на държавата, тъй като ще струва колосални пари да бъдат премахнати тези строежи. Бих предложил и.ф. главен прокурор още утре да командирова цялото следствие там. Регионалният министър да се захване с ДНСК и РДНСК и моментално да се предприемат стъпки. Може би ще трябва да се водят и някакви дела, да се обезпечат всички активи на фирмата“, смята Гяуров.

Според него евентуално парламентът ще проучи ДАНС, но днес видяхме, че трудно ще се случват парламентарните разследващи комисии. „Знам със сигурност, че ДАНС е провела разследване през миналата година. И експулсирането е извършено на тази база. Какво се е случило след това, кой се е намесил - можем само да гадаем“.

„Премиерът Румен Радев го нарече въпрос, свързан с националната несигурност, защото вероятно става дума за мащабна схема, свързана с организирана престъпност. Може би става дума и за пране на пари. До момента никой не казва откъде са дошли тези средства. По мои груби сметки там са вложени не по-малко от 150 милиона евро“, обясни Гяуров.

Попитан дали възлага надежди на новата Комисия за противодействие на корупцията, която ще се възражда през Народното събрание, той сподели, че вижда едно повтаряне на досегашния закон. „Това, че различни институции предлагат хора, не значи, че те не са партийно обвързани или нямат някакви други зависимости. Така че не съм голям оптимист“.

Военната помощ за Украйна

Според него България „не се е скъсала“ да предоставя военна помощ на Украйна. „Предоставихме едни изпочупени БРДМ-и, които не бяха в движение, бяха с блокирани двигатели и без никаква броня. Видяхме ги след ремонта в Украйна. Те нямат нищо общо с това, което бяха преди ние да ги подарим. От друга страна, всъщност Румен Радев вчера направи това, което очакваше част от неговия електорат. Той им каза: „България на първо място“. И аз правя аналогия с „Америка на първо място“, коментира той.

„От друга страна обаче, много внимателно слушах брифинга след срещата му с генералния секретар на НАТО и след срещата с Урсула фон дер Лайен. Аз мога да се подпиша под всяка негова дума“, заяви Гяуров.

По думите му самата Европа осъзнава, че трябва да има нови подходи. „Всъщност Румен Радев само потвърди това, което Европа иска да промени от няколко месеца насам“. „Трябва да призная, че той до известна степен е прав, когато казва, че няма военно решение на конфликта. Войната в момента е в задънена улица. Никой не може да надмогне. Така или иначе нейният край ще бъде оформен на масата на дипломатическите преговори. Въпросът е кой с какви позиции отива там и каква подкрепа има. И е много важно украинската страна да има европейската подкрепа“, подчерта Гяуров.

„Доколкото ние сме дали налични въоръжения или боеприпаси, сме били компенсирани. Така че тук не става дума за някакви подаръци. Не сме се охарчили по отношение на помощта за Украйна“, каза той.

