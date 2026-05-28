Най-важните новини за деня: 28 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 май 2026 г.

АРЕСТУВАХА КМЕТА НА КЪРДЖАЛИ ЕРОЛ МЮМЮН

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн от "ДПС-Ново начало" е бил арестуван. В общината се проведжа обиск, научи Actualno.com от свои източници.

"ИМА ДАННИ ЗА ВЛИЯНИЕ ПО ПОРЪЧКА ЗА МИЛИОНИ": ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА АРЕСТА НА КМЕТА НА КЪРДЖАЛИ:

Разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 млн. лв., като има данни, че е повлияно при избора на изпълнител. Освен това има неизвършени от него дейности по проекта. Ако не е извършил престъпления или нарушения, кметът на Кърджали няма от какво да се притеснява. Това съобщи на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод ареста на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА "УКРАИНСКИЯ" СТРОЕЖ ВЪВ ВАРНА: ПРАВИЛИ СА ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА. В УКРАЙНА: СЪДЕБЕН ЗАПОР ЗА НЕВЗОРОВ ОТ ГОДИНИ

Украински съд е наложил пълен запор върху цялото имущество на строителния предприемач Олег Невзоров, както и върху активите на неговите роднини - при това през 2018 г. Ограничителните мерки върху собствеността на фамилията са предприети заради сериозни съмнения относно бизнес практиките на предприемача.

"БЕТОНЪТ РАСТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ МЪЛЧАТ": ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ МИНИСТЪР ИСКА БУЛДОЗЕРИ СРЕЩУ НЕЗАКОНЕН КОМПЛЕКС ВЪВ ВАРНА

Това е дърводобивна гора и там никога не е имало такъв тип сгради, за които да се издаде удостоверение за търпимост. Абсурдно е някой да издаде такова удостоверение. Абсурдно е твърдението, че това е урбанизирана територия. По никакъв начин статутът не може да бъде променен. Всички институции са уведомени още през 2023 г. за незаконна сеч и строителство. В един прекрасен момент, докато бетонът расте, е уведомена и прокуратурата. И нищо. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова телевизия относно огромния незаконен комплекс в гора край Варна.

САРАФОВ УСЕТИ НАКЪДЕ ДУХА ВЯТЪРЪТ: ПРОКУРОРИТЕ, РАБОТИЛИ ПО ДЕЛАТА "СКЕЛЕТИ", ДА ПРОГОВОРЯТ

Борислав Сарафов усети посоката на вятъра. От главен прокурор, който ръководи всички прокурори и следователи, сега вече е само редови следовател. Един човек, който си мислеше, че може да ръководи всичко, сега може да бъде разследван от всеки един прокурор. Това заяви пред БНТ народният представител от "Продължаваме промяната" и председател на Инициатива "Правосъдие за всеки" адвокат Велислав Величков. Още: Анна Бодакова: Проблемът не е само в конкретната личност, а в начина, по който функционира съдебната система

СЛЕД СКАНДАЛИ В ПАРЛАМЕНТА: МНОЗИНСТВОТО ПРОКАРА СПОРНИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА

След остри спорове в пленарната зала управляващото мнозинство прокара промени в правилника на Народното събрание, с които значително се затягат условията за създаване на временни парламентарни комисии. Новите текстове предвиждат за подобно предложение вече да са необходими подписите на минимум 48 депутати.

НЗОК БЕЗ ПАРИ ЗА ЛЕКАРСТВА ОТ СЕПТЕМВРИ: ГОВОРИ ЕКСПЕРТЪТ ДЕЯН ДЕНЕВ (ВИДЕО)

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) остава без пари за лекарства през септември. Това каза в предаването Студио Actualno изпълнителният директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARParM) Деян Денев. Той отговори на въпроса дали опасността е свързана с липсата на бюджет за тази година, или недостигът на средства в касата е традиционен: “Този недостиг е от няколко години. Ние го наричаме скрит дефицит, той се натрупва всяка година в средствата за лекарства. Да, бюджетът е разчетен така, че да стигне за част от годината. На практика около 70% от общата стойност на терапиите, които българските лекари изписват.

ВЪЛНА ОТ НАДЕЖДА: НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ТРЪГВА С ВИСОК КРЕДИТ НА ДОВЕРИЕ И ОПТИМИЗЪМ ЗА ИКОНОМИКАТА

Промяната на политическата ситуация в страната, вследствие на изборите от 19 април, води до ръст в положителните нагласи за бъдещето на България – делът на оптимистите нараства с 5% спрямо предходния месец и достига 52%, докато 36% изразяват песимизъм.

РАДЕВ ОБЕЩА НА РЮТЕ: БЪЛГАРИЯ ЩЕ ДАВА 5% ЗА ОТБРАНА (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев обяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че България е готова постепенно да увеличи разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Двамата разговаряха в Брюксел, като акцент в срещата бяха сигурността на източния фланг на Алианса, модернизацията на армията и ролята на българската отбранителна индустрия.

ОПРОЩЕНИЕ НА КРЕДИТИ: И ТОВА НЕ ПОМАГА НА ПУТИН ЗА ПОВЕЧЕ ВОЙНИЦИ, УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ КОСЯТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна официално стартира програма с кодово име "Логистичен локдаун", чиято цел е изцяло да парализира руската (военна) логистика в сухопътния коридор между континентална Русия и Крим. Този коридор всъщност представлява пътната и жп мрежата в най-източната част на Украйна, която беше окупирана от руската армия още през 2022 година. Стартът на програмата беше обявен от украинския министър на отбраната Михайло Федоров.

ПУТИН ГУБИ ВРЪЗКА С РЕАЛНОСТТА И СТАВА ВСЕ ПО-ОПАСЕН

Последните събития около Украйна все по-често повдигат въпроса за психологическото състояние на Владимир Путин и логиката му за водене на военните действия. За съжаление по всичко изглежда, че Путин става все по-неадекватен и се превръща в опасност дори за хората от близкия си кръг. Пример за това бе нощта срещу 24 май, когато Путин нареди да се използва ракета "Орешник" срещу Украйна, както и балистични ракети "Искандер-М", хиперзвукови "Кинжал", крилати ракети "Циркон".

СЛЕПОТАТА НА ЗАПАДА И ПАРАЛИЗАТА НА РУСИЯ: ЗАЩО УКРАЙНА ЩЕ ПОБЕДИ ОБЯСНИ КОМАНДИРЪТ НА "АЗОВ"

"В навечерието на пълномащабното нахлуване през 2022 г. западните мозъчни тръстове и разузнавателни общности допуснаха фундаментална грешка в оценката на руската военна мощ. Техните прогнози, предсказващи падането на Киев за броени дни, се основаваха на количествени показатели: милионна армия и хиляди самолети, танкове и артилерийски системи." Така започва статия на бригаден генерал Денис Прокопенко, командир на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов". В материала той обяснява подробно защо заключенията на западните експерти се оказаха изключително погрешни - основната причина бе, че те пренебрегнаха напълно такива решаващи фактори като системите на командване в руската и в украинската армия, морала, социалната сплотеност и способността за бърза адаптация.

ВРЕМЕТО НА ЯДРЕНАТА АГРЕСИЯ ЕДВА СЕГА ЗАПОЧВА

Колко близо беше светът до ядрена война през есента на 2022 г.? По това време служители в администрацията на президента Джо Байдън бяха сериозно разтревожени, че руският диктатор Владимир Путин може да използва ядрени оръжия, за да предотврати поражението в Украйна. Самият Байдън припомни Кубинската ракетна криза от 60-те; години по-късно бивши служители на администрацията предлагат свои собствени версии за случилото се. Тези версии не могат да отговорят окончателно дали Путин наистина е бил на прага на ядрено оръжие. Но те предлагат един недвусмислен извод - ядрената агресия и кризите ще бъдат повтарящи се характеристики на нашата неподредена епоха.