Иван Демерджиев: Никой не стои над законите, те са за всички

Никой не стои над закона, законите са за всички, заяви Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи в студиото на "Още от деня" по БНТ. „Трябва да е ясно – никой не стои над закона и никой не може да бъде защитен, когато трябва да се приложи законът – законите са за всички“, категоричен бе той.

Демерджиев коментира задържането на кмета на Кърджали. "Налагаше да бъдат събрани писмени доказателства и различни документи. Това са направили нашите служители. В хода на събирането са проведени разпити на кмета, както и на други хора. Дали може да бъде обвинен, ще реши компетентната прокуратура."

Министърът коментира обвиненията за етническа нетърпимост спрямо мюсюлманите от страна на Делян Пеевски. „Няма никакъв политически елемент или какъвто и да е етнически елемент в действията, насочени срещу кмета. Ако кметът не е нарушил закона, няма от какво да се притеснява. Действията ни не са насочени срещу определени политически сили, нито срещу етнически групи. Те са обективни – всеки, който е нарушил закона, ще бъде обект на такива действия“, каза Демерджиев.

По отношение на незаконния град във Варна Демерджиев коментира. „Десетки незаконни постройки, без никакви строителни книжа, според мен няма как да се реализират без съдействие от страна на компетентните органи – в това число и общински, и бездействие от страна на държавата“, каза той.

„В предния ми мандат до мен достигна информация, че във Варна има икономическа групировка, която се занимава с имотни измами, не с това, което днес се коментира. Тогава поставих задачи в МВР, виждам, че в ДАНС е започнало да се работи. Сега намерих проблеми с една по-развита структура, това ще приключи“, обясни още той.

Иван Демерджиев обвини ДАНС в задкулие по отношение на действията му спрямо украйнския инвеститор. „Визирам Борисов и Пеевски. Аз се съмнявам директорът на ДАНС да е способен да вземе сам такова решение. Имало е разговор с украинския посланик, след тези разговори са прекратени действията. Когато на една територия определени хора се опитват да установят собствен ред, това е много повече от икономическо престъпление“, категоричен бе той.

По отношение на задържането на прокурорския син Демерджиев заяви: „След встъпването в мандата имаше две седмици до неговото задържане. Изключително интензивно се работеше от страна на ГДБОП. Бяха изключително близо до неговото залавяне и малко по-рано, при първата възможност за това, беше направено. Предстои да се довърши работата по хората, които са го подпомагали. Има немалко данни, че неговият баща го е подпомагал. Не мисля, че въпреки близката родствена връзка е допустимо действащ магистрат да извършва подобно нещо.“

Демерджиев коментира и оставката на Борислав Сарафов. „Не бива да бъдем прекалено оптимисти от действията на Сарафов. Неговото оттегляне даде възможност на българската прокуратура да тръгне по нов път. Дали ще се възползва от тази възможност, дали ще възстанови авторитета и ще възстанови щетите по авторитета си – зависи изцяло от нея. Виждам някакви опити за събуждане, за насочване в правилна посока, работа и търсене на справедливост. За първи път от много време насам българската прокуратура има шанс да се промени и вярвам, че тя го осъзнава“, категоричен бе той.

