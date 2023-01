Банките в САЩ замислят конкурент на PayPal и Apple Pay

Работата на цифровия портфейл ще се управлява от Early Warning Services LLC (EWS), собственост на седем от най-големите американски банки, включително Capital One Financial Corp., PNC Financial Services Group Inc., U.S. Bancorp и Truist Financial Corp., и доставчик на услуги за парични преводи Zelle, съобщи Уол Стрийт Джърнъл. Портфейлът ще работи отделно от Zelle и се очаква да стартира през втората половина на тази година, съобщават от Технюз.

Новата услуга е предизвикателство към операторите на портфейли от т.нар. "трети страни" като PayPal и Apple, чиято експанзия във финансовите услуги застрашава контрола на банките върху взаимоотношенията с клиентите, според наблюдателите на пазара, на които се позова ​WSJ. Apple, по-специално, постигна значителен напредък в тази посока, планирайки, в сътрудничество с Goldman Sachs Group, да отвори високодоходни спестовни сметки за притежатели на Apple Card и да стартира услуга "купете сега, платете по-късно".

Новото финансово предложение, замисляно от големите американски банки, ще помогне и в борбата на финансовия сектор с измамите. Когато използват портфейла си, клиентите няма да въвеждат номерата на картите си, рискувайки измама и отхвърляне на плащане, което от своя страна води до спад в продажбите.

Предполага се, че около 150 милиона дебитни и кредитни карти ще бъдат свързани с новата услуга. Потребителите в САЩ, които са използвали банкова карта за плащане на онлайн покупки през последните години и са предоставили имейл адрес, както и телефонен номер, също ще имат достъп до дигитален портфейл.

По-рано Уол Стрийт Джърнъл съобщи, че миналата година собствениците на EWS са обсъдили възможността за използване на услугата Zelle за плащане на онлайн покупки. Въпреки това, поради риск от измама и някои законови пречки, EWS се отказа от реализацията на тази идея.