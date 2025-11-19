Войната в Украйна:

Бюджетът влиза в пленарна зала още тази седмица

19 ноември 2025, 10:40 часа 295 прочитания 0 коментара
Депутатите решиха до края на седмицата да приключат първото четене на трите основни проектобюджета за догодина. В четвъртък, 20 ноември, в пленарната зала ще бъдат разгледани проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Предложенията за включването им в дневния ред бяха направени от Десислава Танева и Десислава Николова от ГЕРБ, но председателстващият заседанието Костадин Ангелов не допусна искането на Николова до гласуване поради просрочено внасяне след 18:00 ч. Идентично предложение внесе и председателят на бюджетната комисия Делян Добрев, което беше одобрено, така че двата бюджета стават първа и втора точка за четвъртък.

В петък депутатите ще гласуват на първо четене и държавния бюджет. Това ще позволи проектът да премине през всички парламентарни комисии още преди окончателното му разглеждане. Още: Имало ли е тайна закуска в Банкя? Асен Василев пита каква е ролята на Валентин Златев в "Лукойл" (ВИДЕО)

Отхвърлените предложения

Междувременно бившият финансов министър и председател на "Продължаваме промяната" Асен Василев настоя държавният бюджет да не бъде разглеждан изобщо, тъй като според него противоречи на закона. Той заяви, че текстовете не са обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество и поиска отлагане на процедурата, но предложението му не беше подкрепено от мнозинството.

Поради процедурна недопустимост парламентът не разгледа предложението на "ДПС-Ново начало" за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, тъй като не е изтекъл едномесечният срок от отхвърлянето на сходен проект на 5 ноември. Още: "Това не е единственият възможен бюджет": Работодателите се оплакаха, че им взимат 1 млрд. евро

Не беше прието и искането на "Възраждане" да бъдат изслушани премиерът и министърът на околната среда относно спогодбата от 1995 г. между България и Гърция за водите на река Места. Цвета Рангелова аргументира предложението с твърдението, че темата е "изключително важна за земеделците от този край".

Божидар Божанов от "Продължаваме промяната - Демократична България" поиска изслушване на вътрешния министър по повод информация за "институционален чадър" върху престъпна дейност, включително наркоразпространение, от лица, свързани с "ДПС - Ново начало". Мнозинството отхвърли и това предложение.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
бюджет ДОО бюджет НЗОК Бюджет 2026
