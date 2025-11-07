Българските евромонети: БНБ обясни колко тежат, колко са големи и какъв цвят са (ВИДЕО)

След по-малко от два месеца България ще въведе еврото и то ще стане нашата официална валута. Това събитие е съпътствано от притеснения, радост и дори чист страх у някои наши сънародници, че по този начин държавата ни ще загуби своята идентичност. Независимо какви са вашите лични мисли по отношение на еврото, то ще се окаже във вашия джоб още на 1 януари. Или дори по-рано, защото БНБ започва да продава стартови комплекти на хората, които желаят по една или друга причина да се запознаят предварително с новите български евромонети.

Какво е стартовият комплект за еврото

Стартовият комплект евромонети е колекция от евромонети, която включва всички номинални стойности на монетите (от 1 цент до 2 евро), предназначена за събирачи, нумизмати или за първоначално запознаване с еврото. Този комплект обикновено съдържа определен брой от всяка монета с национална страна на България, като комплектът се продава на фиксирана цена, която е по-ниска от сумата на монетите в него.

Ето какво се казва в съобщение в официалната страница на БНБ:

БНБ ще продава стартови комплекти само на физически лица;

"Български пощи" ЕАД ще продават стартови комплекти само на физически лица;

Банките ще продават стартови комплекти на търговци и физически лица.

Цената на стартовия комплект е:

- 20 лева за физически лица;

- 200 лева за юридически лица.

Пълна информация за българските евромонети

На общата страна на монетите от 1, 2 и 5 цента е представено земното кълбо с Европа, Африка и Азия.

1 цент

Диаметър: 16,25 мм

Дебелина на гурта: 1,67 мм

Тегло: 2,30 гр

Форма: кръгла

Цвят: меден

Състав: стомана с медно покритие

Гурт: гладък

2 цента

Диаметър: 18,75 мм

Дебелина на гурта: 1,67 мм

Тегло: 3,06 гр

Форма: кръгла

Цвят: меден

Състав: стомана с медно покритие

Гурт: гладък с бразда по дължината на гурта

5 цента

Диаметър: 21,25 мм

Дебелина на гурта: 1,67 мм

Тегло: 3,92 гр

Форма: кръгла

Цвят: меден

Състав: стомана с медно покритие

Гурт: гладък

На националната страна на българските евромонети от 1, 2 и 5 цента е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VII век, включен в списъка на световното културно наследство.

С надпис на кирилица отгоре е държавата на емисия "България", а отдолу - "стотинка" за 1 цент и съответно "стотинки" за 2 и 5 цента - наименованието на българските разменни монети, използвани в обращение. Вдясно е годината на емисия "2026".

10 цента

Диаметър: 19,75 мм

Дебелина на гурта: 1,93 мм

Тегло: 4,10 гр

Форма: кръгла

Цвят: златист

Състав: сплав "Северно злато"

Гурт: вълнообразна форма

20 цента

Диаметър: 22,25 мм

Дебелина на гурта: 2,14 мм

Тегло: 5,74 гр

Форма: "Испанско цвете"

Цвят: златист

Състав: сплав "Северно злато"

Гурт: гладък с напречни вдлъбнатини

50 цента

Диаметър: 24,25 мм

Дебелина на гурта: 2,38 мм

Тегло: 7,80 гр

Форма: кръгла

Цвят: златист

Състав: сплав "Северно злато"

Гурт: вълнообразна форма

На общата страна на монетите от 10, 20 и 50 цента е изобразена географска карта на Европа. На националната страна на българските евромонети от 10, 20 и 50 цента е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VII век, включен в списъка на световното културно наследство.

С надпис на кирилица отгоре е държавата на емисия "България", а отдолу - "стотинки" - наименованието на българските разменни монети, използвани в обращение. Вдясно е годината на емисия "2026".

1 евро

Диаметър: 23,25 мм

Дебелина на гурта: 2,33 мм

Тегло: 7,50 гр

Форма: кръгла

Цвят: външен пръстен - златист, вътрешен кръг - сребрист

Компоненти и състав: външен пръстен - месинг, вътрешен кръг - три слоя: мед-никел, никел, мед-никел

Гурт: поредица от гладки и назъбени сектори

На общата страна на 1 евро е изобразена географска карта на Европа. На националната страна на българските евромонети от 1 евро е изобразен св. Иван Рилски (ок. 876-946) - български духовен водач, живял като монах отшелник, чудотворец и небесен закрилник на българския народ, основател на Рилския манастир.

С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия - "България", а вляво от изображението на светеца са разположени надпис на кирилица "евро" и годината на емисия "2026".

2 евро

Диаметър: 25,75 мм

Дебелина на гурта: 2,20 мм

Тегло: 8,50 гр

Форма: кръгла

Цвят: външен пръстен - сребрист, вътрешен кръг - златист

Компоненти и състав: външен пръстен - мед-никел, вътрешен кръг - три слоя: месинг, никел, месинг

Гурт: надпис върху фино назъбен гурт: на едната половина е изписано "Боже пази България", а на другата - обърнато е изписан същият надпис.

На общата страна на 2 евро е изобразена географска карта на Европа. На националната страна на българските евромонети от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски (1722 - ок. 1773) - български народен будител и духовник, автор на първото възрожденско произведение в българската историография - "История славянобългарска".

С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия - "България", а вляво от изображението на портрета са разположени надпис на кирилица "евро" и годината на емисия "2026".

А ето и образователното видео на БНБ, с което да се информира обществеността:

Източник: БНБ