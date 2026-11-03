Депутати на ДБ: Радев ще вземе спестявания за пенсия, за да покрие бюджетния дефицит

"Поредно скандално действие на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита". Това написа в личната си страница във Facebook Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и депутат от "Демократична България" (ДБ). С думата "дефицита" той има предвид бюджетния дефицит.

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Той добави: "Вместо стимули за икономиката и за капиталовия пазар - повече пари се насочват към държавата. Вместо оптимизация на разходите - натягане на приходната част. Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта".

Колегата му Владислав Панев, също депутат от ДБ и бивш председател на "Зелено движение", публикува подобен текст в своята лична страница във Facebook: "Ново 20 два дни след балотажа! Кабинетът щял да предлага в петък (6 ноември) с бюджета вноската във втория пенсионен стълб да се намали наполовина до 2.5%, а другите 2.5 да постъпват директно в продънения НОИ. Имаше слухове за това от месеци, но все си мислех, че в мнозинството има остатъци на здрав разум. Национализация и съветска власт в действие".

Пред Actualno.com Панев коментира, че това значи около 1 млрд. евро по-малко да се пишат от държавния бюджет в НОИ т.е. с 1% сваляне на дефицита по този начин. Въпросните пари, според него, най-вероятно ще се ползват да се плащат пенсии по първи стълб - т.е. от общия "кюп", откъдето се плащат пенсии за всички, независимо дали те са работили, за да изкарат пари за тях (солидарния елемент в пенсионната система). В петък, 6 ноември, правителството щяло да представи идеята пред социалните партньори - работодатели и синдикати, уточни депутатът от ДБ. Това беше потвърдено и от наши източници от "Прогресивна България" (ПБ) - че тогава ще бъде представен проекта за бюджет за 2027 година, но няма засега друг коментар относно информацията за идея да се вземе част от вноската от втори стълб и да отиде в НОИ. Очаква се по-късно днес да има официална позиция и от управляващите.

По "братски" руски модел

Вчера, 2 ноември, стана ясно, че руското финансово министерство действа по почти същия начин – с тази разлика, че в Русия от 1 април, 2027 година, спестяванията на руснаците в частни пенсионни фондове се предвижда да бъдат прехвърлени в специален държавен фонд и той ще е за оперативни нужди. Не е трудно да се досети човек защо се прави това – постоянно растящите разходи за войната в Украйна, която Владимир Путин подпали, поставят под все по-голям натиск руския държавен бюджет и руската икономика.

РБК информира, че законопроектът е следният - 6,6 трилиона рубли, принадлежащи на 71 милиона руснаци, вложени в 24 частни пенсионни фонда с идеята човек да има свои пари за пенсия на стари години, отиват в държавния фонд – без спестявалите да бъдат питани и без да могат да ги изтеглят. В този фонд ще отидат и средствата на фондовете "Благосостояние" и "ВТБ Пенсионный фонд".

В. "Сега" напомня: Законопроектът на практика ликвидира напълно системата на частните фондове, създадена през 2002 г., която позволяваше на гражданите да пренасочват там част от социалните си осигуровки (22% от вноската на работодателите). Системата бе замразена след анексирането на Крим през 2014 г., пак защото руската държава се нуждаеше от пари.

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