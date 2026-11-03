Black Friday без хаотично скролване: как да изберем смартфон, който ще ни радва и след ноември

Ноември е месецът, в който онлайн пазаруването се превръща почти в отделно занимание. Отворени табове с оферти, списъци с желани покупки, сравнения на цени и онова познато усещане, че някъде се крие още по-добро предложение. Black Friday отдавна не се изчерпва с един ден, а се превърна в цял сезон на изгодни покупки.

И докато някои намаления са подходящ повод за спонтанни решения, при технологиите си струва да се подходи с малко повече внимание. Особено когато става дума за смартфон – устройство, което използваме десетки пъти на ден и на което разчитаме за работа, забавление, комуникация и още куп ежедневни задачи.

Добрата новина е, че през ноември има възможности за обновяване на любимите технологии при по-изгодни условия. В своята Black Friday кампания А1 предлага до 200 евро отстъпка за избрани смартфони при покупка с план Unlimited, сред които iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy Z Fold8, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G и OPPO Reno16 Pro 5G.

Четири модела с различни предимства, които поставят един интересен въпрос: как да изберем не просто добра оферта, а телефон, който ще бъде полезен дълго след края на намаленията?

За хората, които винаги чуват „Прати снимките!“

Във всяка компания има поне един човек, на когото всички разчитат за снимките от вечерята, концерта или пътуването. С него груповите селфита обикновено се получават от първия път, а кадрите от последния уикенд изглеждат така, сякаш са направени за туристическо списание.

Ако камерата е сред най-използваните функции на смартфона, iPhone 17 Pro определено заслужава внимание в списъка за Black Friday.

Моделът разполага с три 48MP Fusion камери – основна, ултраширокоъгълна и телефото, които осигуряват голяма свобода при снимане. От впечатляващ пейзаж до детайл от архитектурата на любима сграда, 8-кратното увеличение с оптично качество позволява да бъдат заснети и обекти от разстояние. Новата 18MP Center Stage предна камера пък прави груповите селфита по-лесни, като адаптира кадъра спрямо хората пред нея.

Друга интересна възможност е Dual Capture – функция за едновременно записване с предната и задната камера. Така едно видео от концерт или пътуване може да съчетава самото преживяване с реакциите на човека зад камерата.

Мощният чип A19 Pro осигурява висока производителност за обработка на снимки, видео, игри и AI функционалности, а Apple Intelligence добавя интелигентни инструменти за ежедневни задачи и творчество. Обновеният алуминиев корпус с усъвършенствано охлаждане и Ceramic Shield 2 на предния панел допълват възможностите на устройството с надеждна конструкция и устойчивост на надраскване.

За онези, които винаги правят по няколко неща едновременно

Позната ситуация: отворен е служебен имейл, пристига съобщение в чата, междувременно трябва да се провери адресът на ресторанта за вечеря, а в браузъра чакат още няколко интересни статии. За много хора подобно ежедневие отдавна е норма.

Именно тук Samsung Galaxy Z Fold8 показва предимствата на сгъваемите смартфони. С компактния си 5,5-инчов външен екран той може да се използва за обичайните задачи, а при разгъване предлага 7,6-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей. Допълнителното пространство е удобно не само за сериали и игри, но и за работа с няколко приложения едновременно.

Например маршрутът за пътуване може да се разглежда, докато в друг прозорец се уточняват плановете с приятели. Или да се преглежда документ, без да се прекъсва разговорът с колега.

Galaxy AI допълва тези възможности с инструменти като Photo Assist за редактиране на изображения и Audio Eraser за намаляване на нежеланите шумове във видео. А процесорът Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy осигурява необходимата мощност за многозадачна работа, игри и забавления.

Моделът предлага още 50MP основна камера, 4800 mAh батерия и корпус с тегло от 201 грама. Комбинацията превръща смартфона в интересен избор за хората, които искат голям екран и повече възможности, без постоянно да носят отделно устройство за работа и забавление.

За тези, които не искат да планират деня си около зарядното

Колко често батерията определя плановете? Зареждане преди излизане, търсене на контакт на летището или задължително място за външната батерия в чантата. Има смартфони, при които подобни ситуации могат да бъдат значително по-редки.

Сред акцентите на Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G е неговата 9210 mAh силициево-въглеродна батерия. Тя може да осигури до три дни работа при умерена употреба – сериозно предимство за натоварените делници, дългите пътувания и уикендите извън града.

А когато все пак се наложи зареждане, технологията 100W HyperCharge позволява бързо възстановяване на енергията. Още по-интересна е възможността за обратно кабелно зареждане до 27W, благодарение на която смартфонът може да захранва и други съвместими устройства.

Но батерията далеч не е единственото му предимство. Моделът предлага 6,83-инчов AMOLED дисплей с 1.5K резолюция и 120Hz честота на опресняване, подходящ за филми, игри и ежедневно скролване. Основната 50MP камера с оптична стабилизация улавя детайлни снимки, а AI Erase Pro позволява премахване на нежелани обекти от кадъра.

Корпусът е защитен от прах и вода съгласно стандартите IP66/IP68, а дисплеят разчита на Corning Gorilla Glass Victus 2 за допълнителна устойчивост. Това прави устройството подходящо за хората, които ценят практичността и искат смартфонът да бъде подготвен за непредвидените ситуации в ежедневието.

За хората, които превръщат ежедневието в съдържание

Днес не е необходимо човек да бъде професионален създател на съдържание, за да държи снимките и видеоклиповете му да изглеждат добре. Красиво сервираният десерт, новото любимо място в града или забавен момент с приятели могат за секунди да се превърнат в интересно видео или Instagram story.

Със своите фотографски възможности и отличителен дизайн OPPO Reno16 Pro 5G е насочен именно към хората, които обичат да експериментират и да споделят преживяванията си.

200MP основна камера позволява заснемане на изображения с висока детайлност, а 50MP телефото камера с 3,5-кратно оптично увеличение е подходяща за портрети. За груповите селфита се грижи 50MP ултраширокоъгълна предна камера. При видеозаснемане технологията 4K Auto Straighten Video помага за по-стабилни и добре подравнени кадри дори при движение.

Особено интересни са възможностите за творческа обработка. AI Remix Collage превръща снимки и кратки видеа в оригинални колажи, а Pop Cam предлага различни визуални стилове за съдържанието. Така процесът от заснемането до споделянето може да бъде по-бърз и забавен.

Дизайнът също заслужава внимание. Отличителният 3D Pop Planet ефект, алуминиевата рамка и компактният корпус превръщат телефона в стилен аксесоар. Същевременно батерията с капацитет 6000 mAh и бързото 80W SUPERVOOC зареждане позволяват по-малко прекъсвания през деня, а защитата IP69K добавя устойчивост на вода и прах.

Отстъпката е поводът, добрият избор е истинската печалба

Black Friday е чудесна възможност за технологично обновяване, но най-голямата полза не винаги се измерва само в размера на намалението. Смартфонът, който прави по-хубави снимки, спестява време в ежедневието или издържа по-дълго без зареждане, продължава да носи стойност много след края на кампанията.

Затова преди покупката си струва да се помисли кои функции действително се използват най-често. Дали приоритет е качеството на камерата, големият екран, батерията, устойчивостта или възможностите на изкуствения интелект?

А когато подходящият модел вече е избран, остава и възможността за по-изгодна покупка. През ноември Black Friday кампанията на А1 предлага до 200 евро отстъпка за избрани смартфони при покупка с план Unlimited, включително iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy Z Fold8, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G и OPPO Reno16 Pro 5G.