Бразилски гигант хвърли око на човек от Левски! Подготвя се голяма рокада

Едно от най-разпознаваемите имена в ръководството на Левски може да получи възможност за ново предизвикателство. Бразилският гранд Фламенго разглежда варианти за спортен директор през 2027 година, а сред спряганите имена е Еду Гаспар, който от септември е член на Борда на директорите на "сините". Според ESPN Brasil бившият директор на Арсенал е бил предложен на клуба от влиятелния футболен агент Джулиано Бертолучи.

Защо Фламенго се оглежда за Еду Гаспар?

Причината за търсенето на нов ръководител е несигурното бъдеще на настоящия спортен директор Жозе Бото. Договорът на португалеца изтича в края на 2026 година, като все още няма яснота дали ще бъде подновен. Президентът на Фламенго Луис Едуардо Баптиста, известен като Бап, вече проучва възможните му заместници.

Още: Голям коз за ЦСКА преди дербито с Левски! Гиздол може да си върне кошмара на "сините"

Една от опциите е именно Еду Гаспар. Бразилецът има солиден опит в европейския футбол, след като работи в ръководството на Арсенал от 2019 до 2024 година. През 2025-а той пое поста глобален футболен директор в Нотингам Форест, но престоят му в английския клуб приключи през септември 2026 година.

На 14 септември Гаспар беше представен като член на новия Борд на директорите на Левски. Тогава той заяви, че целта му е столичният клуб да става все по-добър през следващите години.

Има ли опасност Левски да се раздели с бразилеца?

На този етап информацията не означава, че Гаспар е пред напускане на "Герена". Според бразилските медии агентът Джулиано Бертолучи е предложил името му на Фламенго, но официални преговори между страните все още не са започнали. Освен това бившият ръководител на Арсенал не е единственият вариант за поста.

Сред кандидатите е и испанецът Хосе Мария Гайего, свързан с Реал Бетис. Контактите с него са започнали преди около три седмици, но разговорите засега са в застой. Фламенго обмисля и вътрешно решение в лицето на Алфредо Алмейда, който отговаря за юношеските формации на клуба.

Още: Напрежение в българския футбол: БФС призна две грешки, Лудогорец обяви война