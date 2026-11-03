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Фамилията Роналдо отново срещу България! Синът на Кристиано с голям шанс

03 ноември 2026, 12:53 часа 541 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Фамилията Роналдо отново срещу България! Синът на Кристиано с голям шанс

Българският национален отбор по футбол до 17 години може да се изправи срещу сина на една от най-големите легенди в историята на играта. Кристиано Роналдо Жуниор получи първата си повиквателна за юношеската формация на Португалия в тази възрастова категория. 16-годишният талант попадна сред избраниците на селекционера Филипе Рамош за предстоящите европейски квалификации, в които португалците ще срещнат и България.

Роналдо Жуниор може да играе срещу България на 14 ноември

Двата отбора попаднаха в група 6 от първия квалификационен кръг за Европейското първенство до 17 години през 2027 година. Португалия е домакин на миниквалификационния турнир, който ще се проведе между 11 и 17 ноември. Първият съперник на домакините е Андора, след което на 14 ноември предстои двубоят с България, а три дни по-късно португалците ще играят срещу Сърбия.

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Срещите ще се проведат в тренировъчния комплекс на Португалската футболна федерация. Кристиано Роналдо Жуниор е сред 23-мата повикани футболисти, но предстои да стане ясно дали ще получи игрови минути срещу българския тим. 

Как се представя синът на Кристиано Роналдо?

Младият нападател вече има опит с националната фланелка на Португалия, макар и в по-ниските възрастови категории. До момента той е изиграл общо 13 срещи за формациите до 15 и до 16 години, в които е отбелязал пет попадения. Четири от мачовете и два от головете му са за отбора до 15 години, а останалите девет двубоя и три попадения са записани при 16-годишните.

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През настоящия сезон Роналдо Жуниор има три гола в седем мача на клубно ниво. 16-годишният футболист в момента е част от академията на саудитския Ал-Насър, където играе и знаменитият му баща. Преди това е преминал през школите на Ювентус и Манчестър Юнайтед.

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Кристиано Роналдо Кристиано Роналдо младши
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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