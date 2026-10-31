КТБ и в Сърбия: Отнет е лицензът на свързвана с Вучич банка. Заедно с Орбан той се кани да се завръща

Сръбската ALTA Banka, която активно работеше с руснаци и според статии в различни медии беше свързана с вътрешния кръг на Александър Вучич, вече е с отнет лиценз. Сръбската централна банка обяви решението на своя официален сайт.

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"Изпълнителният съвет [на Сръбската централна банка] заяви, че отнемането на лиценза е предшествано от контролни мерки, насочени към повишаване на ликвидността на банката. Установено е, че финансовото състояние на банката се е влошило значително през предходния период и че има вероятност от по-нататъшно влошаване на финансовото ѝ състояние или ликвидност, като по този начин се застрашават интересите на вложителите в банката", гласи ключовата част от съобщението.

Освен защитата на интересите на вложителите, отнемането на лиценза се обяснява с цел поддържане на "стабилността на финансовата система". Плащанията на застрахованите суми (до 50 000 евро на човек) ще започнат в рамките на седем работни дни, се казва в изявлението.

На 9 октомври Сърджан Миливоевич, лидер на Демократическата партия на Сърбия, се обърна към прокуратурата с молба да спре прехвърлянето на 50 милиона евро към чуждестранната кореспондентска сметка на банката, съобщава "Новая Европа". На 10 октомври Андрей Жерновски, представител на опозиционната партия СДСМ в Северна Македония, съобщи за прехвърляне на над 50 милиона евро от Белград към македонския клон на банката, твърдейки, че парите може да са били преведени в Русия. Ръководителят на Централната банка на Северна Македония обаче отхвърли тези твърдения като непроверени.

Преди това медии свързваха собственика на ALTA Banka Давор Мацуура с обкръжението на дългогодишния лидер Александър Вучич, чиято партия премина в опозиция след предсрочните парламентарни избори.

Доброволческият и правозащитен проект "Ковчег", създаден в подкрепа на руски емигранти, информира сутринта на 31 октомври за съобщения от руснаци, живеещи в Сърбия, които не са могли да теглят пари от картите си или да прехвърлят средства в друга банка.

Вучич се кани да се завръща

Междувременно Александър Вучич, рамо до рамо с Виктор Орбан, обещаха да се "завърнат" в политиката след среща в Белград. И двамата загубиха категорично парламентарните избори в страните си - така, че опозицията и в двете държави взе властта с абсолютно мнозинство.

"Да, и двамата наскоро загубихме избори, но не загубихме достойнството, гордостта и вярата си", каза Вучич.

Viktor Orbán and Aleksandar Vučić both promised to "return" to politics after meeting in Belgrade. Both have lost elections in recent months. "Yes, we both recently lost elections, but we have not lost our dignity, our pride and our faith," Vučić said. https://t.co/KGhVhO28qe — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

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