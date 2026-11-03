Откриха монета на 1000 години с лика на норвежкия крал Свети Олаф (ВИДЕО)

Изключително рядка монета с лика на норвежкия крал Олаф Харалдсон, известен като Свети Олаф, беше открита сред най-голямото съкровище от монети от епохата на викингите, намирано някога в Норвегия. Находката е на около 1000 години и според учените представлява национално съкровище, съобщи “Попюлар Меканикс“, цитирано от БГНЕС. Археоложката Анне Скогсфьорд попаднала на монетата, докато описвала и каталогизирала над 5000 монети. Вниманието ѝ било привлечено от изображението на владетел и надписа “ONLAF R+ NORMANORV“, който означава “Олаф, крал на норвежците“. “Възможно ли е наистина да държа монета на Олаф Харалдсон? Оказа се, че е точно така. Беше много специален момент. Осъзнах, че сме открили национално съкровище“, разказа тя в изявление на Музея за културна история към Университета в Осло. Още: Норвегия върна на България антични монети

Част от съкровище

Монетата е част от съкровището “Мьорстад“, открито през април 2026 г., което вече наброява около 5500 монети. Първоначално тя била причислена към англосаксонските монети, сечени при управлението на Етелред II, но надписът разкрил истинския ѝ произход. Откритието е изключително рядко. До днес са запазени по-малко от 20 монети на Свети Олаф, като повечето са намерени извън Норвегия. От конкретния тип досега са били известни само четири екземпляра, като единствено един е открит в страната - през 1924 г. при реставрация на църковни руини в Стейн. “За онези от нас, които се интересуват от най-ранната парична история на Норвегия, едва ли може да има нещо по-вълнуващо“, заяви професорът по нумизматика Свейн Х. Гулбек. Още: Истинско римско съкровище: Мъж откри 934 сребърни монети в Германия (ВИДЕО)

“Острият шлем“

Монетата е отсечена около 1024-1028 г., към края на епохата на викингите. На нея Олаф е изобразен в профил, обърнат наляво, с конусовиден боен шлем, заради който този тип монети са известни като “Острият шлем“. Изображението е придружено от християнски кръст, а на обратната страна има още един. Според Гулбек монетосеченето е служело на Олаф като политически инструмент за утвърждаване на християнството и собствената му легитимност като европейски християнски владетел. “Самият Олаф Харалдсон е определял как трябва да изглеждат монетите и може би е присъствал при отсичането им. Напълно възможно е тази конкретна монета от Мьорстад някога да е била държана в ръката на самия крал“, посочи професорът. Монетата е използвана и като платежно средство. От двете ѝ страни има множество малки прорези от нож, вероятно направени за проверка на съдържанието на сребро. Още: Археолози от Пловдив откриха над 500 старинни монети

Ще бъде показана на 20 ноември

Според доцент Флоран Оди, който ръководи каталогизирането на съкровището, следите показват, че монетата вероятно е преминала през няколко притежатели през 20-25-те години между отсичането ѝ и укриването ѝ. Съкровището е открито на 10 април 2026 г. от Руне Сетре и Вегард Сьорли, които използвали металотърсачи край Рена, в Източна Норвегия. През есента двамата отново претърсили полето и заедно със собственика на земята Оле Ерик Хьорстад открили монета номер 5000. Археолози извършили и допълнителни проучвания на мястото. “Започвам да мисля, че съкровището скоро може да надхвърли 6000 монети“, заяви Оди. Монетата на Свети Олаф ще бъде представена пред обществеността на 20 ноември в Историческия музей в Осло, когато ще бъде открита изложба, посветена на съкровището “Мьорстад“. “Тя не е просто рядък предмет, а осезаемо свидетелство за времето, когато са били положени основите на Норвежкото кралство и християнизацията на страната“, заяви генералният директор на норвежката служба за културно наследство Хана Гейран. Още: Спряха контрабанда на хиляди антики (СНИМКИ)