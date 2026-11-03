И месечната, и годишната инфлация у нас се ускоряват през октомври

Месечната инфлация през октомври 2026 г. се очаква да нарасне с 1,3% спрямо септември (когато пък се бе свила с 0,2%), а годишната инфлация да се ускори до 6,1% спрямо 5,7 на сто месец по-рано. Така ще бъде достигнато нейното най-високо ниво от месец май насам, показват предварителните оценки на Националния статистически институт (НСИ). През октомври спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите "Облекло и обувки" (със 7,4%), "Развлечения, спорт и култура" (със 7%) и "Образователни услуги" (с 2,5%).

Ускоряването на годишна инфлация до 5-месечен връх се дължи на очаквания по-висок растеж на транспортните цени - до 37,1% спрямо 25,9% месец по-рано, на образователните услуги - до 9,2% спрямо 7,7%, на развлечения, спорт и култура - до 9,2% от 8,5%, на хранителните стоки и безалкохолни напитки - до 1,9% от 1,6%, на жилищни и комунални разходи - до 5,6% от 5,4%, на цените в хотели и ресторанти - до 9,8% от 9,5%, и в здравеопазването - до 3,2% от 3,1% месец по-рано.

Инфлацията през октомври на годишна база се ускорява и при застрахователните и финансовите услуги (до 2,5% спрямо 0,2%), докато при облеклото и обувките (0,3% спрямо -0,1%), както и при обзавеждането (0,1% спрямо -0,5%), цените излязоха на положителна територия, предава БНР.

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Повишение и при потребителската кошница

НСИ очаква повишение на хармонизираната инфлация през октомври с 0,8% спрямо септември, когато остана непроменена, както и ускоряването ѝ на годишна база до 6% от 5,6% през септември.

Според експресната предварителна оценка за малката потребителска кошница през октомври се очаква месечно повишение с 0,7% и годишно с 2,4 на сто.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да повишат с 1,4% при нехранителните стоки, с 0,6% при хранителните продукти и с 0,1% при услугите.

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Гуверньорът на БНБ разясни доколко е виновно еврото

Снимка: БГНЕС

Въздействието на енергийния шок може да се окаже по-продължително от очакваното досега - затова трябва да има изпреварващи действия, разбра се от думите на управителя на БНБ Димитър Радев по време на форум на официалните парични и финансови институции - OMFIF, който се провежда в Резиденция "Бояна" в София. Цитиран от в. "Сега", Радев уточни, че през декември Управителният съвет на Европейската централна банка ще разполага с актуализирани прогнози и допълнителни икономически и финансови данни, които ще позволят да се оцени продължителността на енергийния шок и косвените му ефекти върху цените и заплатите.

Икономиката на еврозоната продължава да расте, но по-високите цени на енергоносителите отслабват потребителското доверие. Гуверньорът очаква допълнително увеличение на основните лихвени проценти на ЕЦБ, ако постъпващите данни потвърдят, че инфлационният натиск става по-устойчив.

Инфлационният натиск в България остава по-силен от средния за еврозоната, където годишната инфлация достигна 3,8 на сто през септември, отбеляза Димитър Радев. Той подчерта, че присъединяването към еврозоната значително ограничава външните рискове за България, но не премахва вътрешните икономически рискове - затова, по думите му, разумните национални политики и силният банков сектор стават още по-важни.

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