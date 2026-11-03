Разгромна загуба предизвика земетресение в български клуб: Смяна на треньора, наказания и глоби

Тежкото поражение с 1:6 от ЦСКА 1948 в Първа лига предизвика сериозни сътресения в Спартак (Варна). Ръководството на "соколите" обяви мащабни промени, които включват смяна на старши треньора, отстраняване на двама опитни футболисти и финансови санкции заради представянето на отбора. Решенията са взети след анализ на последните резултати, поведението на играчите и спазването на вътрешния правилник на клуба.

Васил Петров напуска треньорския пост

Спартак официално потвърди, че Васил Петров няма да продължи да води представителния отбор. Той обаче остава в клуба и се завръща на позицията директор на Академия "Спартак" (Варна). Сред основните му задачи ще бъдат развитието на младите футболисти и подготовката им за първия състав, както и покриването на изискванията за най-високата категория при категоризацията на футболните школи от БФС.

Ръководството благодари на Петров за работата му и обяви, че неговият наследник ще бъде представен до края на деня. Според информация на БЛИЦ фаворит за поста е Даниел Моралес, но към момента няма официално потвърждение от клуба.

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Двама опитни футболисти са отстранени

Промените не се ограничават до треньорския щаб. Спартак обяви, че Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков са отстранени от първия отбор до края на есенния полусезон или до последващо решение на ръководството. Като причина са посочени установени нарушения на вътрешния правилник. Клубът не уточнява какво конкретно са извършили двамата футболисти.

Финансови санкции след разгрома от ЦСКА 1948

Ръководството е взело решение и за налагането на финансови санкции във връзка с представянето срещу ЦСКА 1948. Според официалната позиция причините са липсата на необходимото себераздаване и дисциплина на терена, както и неспазването на тактическите указания.

От клуба подчертават, че наказанията ще бъдат наложени съобразно вътрешния правилник и приложимите договорни и нормативни изисквания. "Носенето на клубната емблема е не само чест, но и отговорност", заявяват от Спартак. Позицията завършва с категорично предупреждение, че компромиси с професионализма, дисциплината и отношението към клуба няма да бъдат допускани.

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