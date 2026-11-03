Хакерският удар срещу Binance показа колко уязвима остава криптоиндустрията

Кражбата на криптовалути на стойност най-малко 6,3 млрд. долара от водещата световна борса за дигитални активи показва, че независимо колко усъвършенствани са защитните системи, високотехнологичните престъпници продължават да намират начин да проникнат в тях.

Хакери отмъкнаха най-голямата сума в историята на кибератаките при един обир. Това принуди борсата Binance и нейните партньори да замразят активи за милиарди долари и разклати доверието в инфраструктурата на криптопазара.

Binance обеща да възстанови загубените средства на клиентите, но обирът нанесе пореден удар върху системата за сигурност в индустрия, която полага отчаяни усилия да спечели доверието на институционалните инвеститори от Уолстрийт. Още: Най-големият обир на криптовалути в историята потвърден: Как бяха откраднати 6,3 млрд. долара

„Това е най-голямата кражба в историята на киберпрестъпността, а не само най-голямата в криптосектора. Това ще навреди на доверието в криптовалутите. Индустрията се стреми да привлече институционален капитал, но институциите няма да пренебрегнат повтарящите се провали в съхранението на активи и сигурността“, заяви Анейрин Флин, главен изпълнителен директор на компанията за технологии за киберсигурност FailSafe.

Binance описа подробности за хакерската атака и предприетите мерки за ограничаване на щетите в поредица от публикации в X, започнали в четвъртък вечерта. Борсата и нейните съоснователи обещаха да покрият всички загуби и временно спряха тегленията, докато се справят с последиците от атаката.

Първоначалното разследване на Binance показва, че инцидентът със сигурността може да е свързан с компрометиран лаптоп на инженер от екипа DevOps. Това е позволило на хакер да получи достъп до сервизен контейнер и да подаде неоторизирани заявки за теглене. "Не сме открили доказателства за компрометиране на частните ключове на портфейлите", добавиха от криптоборсата.

Според ФБР, зад атаката стои Северна Корея - на държавно ниво.

За индустрия, която на моменти изглеждаше близо до приемане от институционалните инвеститори, ифнцидентът е поредното напомняне, че криптокомпаниите все още не са овладели основната задача да защитават парите на клиентите си. Още: Изглежда хакерска атака: Милиарди изчезнаха от портфейли в Binance

За разлика от традиционните борси на Уолстрийт, платформи като Binance изпълняват едновременно ролята на места за търговия и на попечители на средствата на инвеститорите. Това ги превръща в привлекателни цели за нападатели, разполагащи с все по-усъвършенствани технологии в ерата на изкуствения интелект.

„Кибератака от такъв мащаб е въпрос на време, а не на вероятност, особено на фона на развитието на изкуствения интелект“, заяви Анди Уорд, дългогодишен експерт по киберсигурност, който отговаря за международния бизнес в Absolute Security. „Киберзаплахите стават все по-сложни и широко разпространени и вероятно е само въпрос на време да попаднем в заглавията на новините заради още по-голяма хакерска атака с още по-сериозни финансови последици.“

Проблемът може да застраши самото съществуване на криптокомпаниите, които полагат отчаяни усилия да станат част от масовия финансов пазар.

Индустрията предлага всичко - от токенизирани акции до безсрочни фючърси, като алтернатива на отдавна утвърдени инструменти на традиционните финансови пазари. За критиците, които предупреждават, че развитието изпреварва възможностите на технологиите и регулациите да го догонят, инцидентът от тази седмица е ново доказателство в подкрепа на опасенията им.

Той даде и повод за изява на защитниците на законопроекта за пазарната структура, известен като Clarity Act, който не успя да бъде приет от Конгреса преди междинните избори. Липсата на цялостна законодателна рамка за криптовалутите превръща индустрията в „Дивия запад“ в много отношения, заяви в петък пред Fox Business Дейвид Зервос, съветник на министъра на финансите Скот Бесент.

Поредица от хакерски атаки

Атаката срещу Binance е поредният случай от серията скъпоструващи пробиви в сигурността в криптоиндустрията, включително през последните месеци.

През август хакери откраднаха биткойни на стойност над 100 млн. долара от хиляди портфейли, защитени с хардуерни устройства на базираната в Канада Coinkite Inc. Атаката използва софтуерна уязвимост, която правела предвидими частните ключове, защитаващи криптоактивите.

През септември криптоборсата Bitget съобщи, че нападатели са откраднали активи на стойност около 388 млн. долара. А през октомври престъпници са манипулирали хардуерни портфейли на Ledger, разпространявани чрез дистрибутор в Югоизточна Азия. Според оценки на изследователи, анализиращи блокчейн мрежи, загубите надхвърлят 90 млн. долара. От Ledger заявиха, че собствените им системи не са били компрометирани. Още: В Русия арестуваха бившия ръководител на криптоборсата Binance в страната

Преди хакерската атака срещу Binance тази седмица най-голямата подобна кражба беше тази на активи за 1,5 млрд. долара от базираната в Дубай Bybit през февруари 2025 г. ФБР обвини севернокорейски хакери, които разпределили откраднатите активи между хиляди адреси в множество блокчейн мрежи.

Инцидентите, и особено този с Binance, подчертават широкия обхват на уязвимостите пред криптокомпаниите - от собствените им портфейли и технологични системи до веригите за доставки и външните доставчици на услуги.

„Всяка банка, компания за управление на активи и оператор на борса, които се опитват да прехвърлят държавни ценни книжа, фондове или акции в блокчейн, трябва да изберат слой за сетълмент. До тази вечер отговорът „най-голямата борса“ можеше да бъде защитен аргумент“, заяви Лука Парламенто, основател и главен инвестиционен директор на D2 Finance. „Сега това е решение за отпускане на необезпечен кредит.“ Парламенто заяви, че D2 Finance няма трансакции в Binance.

Администрацията на Тръмп и нейните регулаторни органи настояват за по-широко навлизане на криптовалутите и блокчейн технологиите, дори без приемането на Clarity Act.

През септември Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ прие т.нар. „изключение за иновации“, което позволява акциите на публични компании да се търгуват в блокчейн мрежи. Комисията за търговия със стокови фючърси също наскоро представи предложение за регулиране на трансакциите и пазарите на дигитални активи.

„Истинският проблем тук е, че става дума за нерегулирани офшорни борси и те нямат същите гаранции за сигурност, каквито съществуват на финансовите пазари тук, в САЩ“, заяви в петък председателят на Комисията за търговия със стокови фючърси Майкъл Селиг в интервю за CNBC.

Според експерти хакерската атака срещу Binance вероятно ще засили опасенията на ръководителите на публични компании относно използването на технологии, свързани с криптовалутите. Един от конкретните проблеми е, че блокчейн технологията е създадена така, че да осигурява максимална скорост на трансакциите, а не максимална сигурност. Това създава стимул за хакерите, които могат бързо да прехвърлят откраднатите средства извън блокчейн мрежата, заяви Остин Кембъл, бивш банкер, който преподава в бизнес училището на Нюйоркския университет.

„Това е просто поредното доказателство, че криптовалутите са лоши и плашещи“, каза той. „Всички се опитват да построят картинг, никой не се опитва да построи танк.“

Слаби места в системите за сигурност

Първоначалното разследване на Binance показва, че хакерската атака може да е започнала с компрометиран лаптоп на инженер, според една от публикациите на борсата в X.

Компанията за блокчейн анализи TRM Labs обвини Северна Корея за атаката и заяви, че подготовката е започнала най-малко 36 часа преди кражбата. Още: Възходът на китайския AI DeepSeek стопи богатството на най-заможните хора в света

„Вечерта на 29 октомври криптоактиви за милиарди долари започнаха да напускат портфейли на Binance“ през 10 блокчейн мрежи, включително Bitcoin, Ethereum, Solana и XRP, и да постъпват на адреси, контролирани от един нападател, съобщи TRM.

Binance оцени откраднатата сума на 6,3 млрд. долара, докато компаниите за блокчейн анализи Chainalysis и Elliptic изчислиха загубите на 6,4 млрд. долара.

За борсите, които държат активи на клиенти за милиарди долари, предизвикателството вече не се свежда само до защитата на частните ключове или съхранението на по-голямата част от средствата офлайн. Системите за управление на портфейли все по-често включват множество подписващи лица, автоматизирани процеси за трансакции, разрешения за използване на интелигентни договори и външни доставчици на услуги.

„Изводът за всеки инвеститор, който разпределя капитала си, не е, че криптовалутите са рискови. А че наличността в една борса представлява необезпечен заем към компания, която може да изгуби ключовете си“, заяви Парламенто.