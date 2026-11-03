"Мястото, което помня от малка, сега блести": Българска легенда със силни думи за новия дом на ЦСКА

Легендарната българска певица Йорданка Христова сподели емоциите си след откриването на обновения стадион "Българска армия". Изпълнителката на емблематичната за ЦСКА песен "Сърца червени" беше сред големите звезди на тържествената церемония на 31 октомври, когато близо 18 000 привърженици изпълниха трибуните на новото съоръжение. Няколко дни след празника Христова се обърна към феновете с лично послание, в което призна колко специално е било преживяването за нея.

Йорданка Христова: "Уникално бижу!"

Певицата използва профила си във Facebook, за да благодари на всички, които са били част от историческото събитие. "Страхотна емоция и преживяване бе за мен да пеем заедно 18 000 в този ден!!! Голям кеф!", написа Христова.

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Особено вълнуващо за нея е било завръщането на място, с което има спомени още от детството си. "Мястото, което помня от малка, сега блести - новият дом на ЦСКА!!! Уникално бижу!", добави легендарната изпълнителка.

Христова разказа още, че по време на церемонията е имала възможност да се срещне с редица известни спортисти и привърженици на клуба. "Прегърнах много шампиони, спортисти, режисьори и фенове от цялата страна!", сподели тя.

18 000 фенове изпяха "Сърца червени"

Изпълнението на Йорданка Христова беше един от кулминационните моменти при официалното откриване на обновения стадион. Към певицата се присъединиха близо 18 000 привърженици, които изпяха заедно с нея емблематичната песен "Сърца червени".

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