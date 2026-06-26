Кабинетът "Радев":

"Един от най-лошите": "Демократична България" срина със земята бюджета на управляващите

26 юни 2026, 12:15 часа 643 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Един от най-лошите": "Демократична България" срина със земята бюджета на управляващите

"Демократична България" отправи остри критики към предложения от "Прогресивна България" държавен бюджет за 2026 г., като го определи като един от "най-лошите и най-тревожните" финансови планове през последните години.

От парламентарната трибуна Мартин Димитров заяви, че заложеният дефицит от 5,7% е безпрецедентен за последните десетилетия.

"Дефицит от 5,7% не е имало от 1995-1996 г., от времето на Жан Виденов", заяви той. Още: "Перо по перо": Как оценявате бюджета на Гълъб Донев? Анкетата на Actualno.com

Според Димитров именно бюджетната политика на управляващите ще доведе до ново поскъпване в страната.

"Сега държавата се превръща в основна причина за нов ръст на цените в България заради вашия дефицит, вашите дългове и вашия бюджет", каза депутатът.

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Той разкритикува и увеличението на разходите за издръжка, които по думите му са нараснали с 1,3 млрд. евро само за пет месеца.

"Това е прахосничество. Нека видим конкретните анализи какво можем да спестим", заяви Димитров. Още: Хората на Радев атакуват опозицията за бюджета: Скрихте разходите, сега критикувате

Народният представител постави под съмнение и реалистичността на предвидените капиталови разходи.

"Девет млрд. евро капиталови разходи от август до декември е нов национален рекорд. Девет млрд. за пет месеца - дори ГЕРБ там не са стигнали", коментира той.

Според него в бюджета липсват необходимите реформи и мерки за ограничаване на публичните разходи.

"Къде е планът за реформи, защо болниците не правят търгове, защо критичните обществени поръчки не са прегледани и да се вземат мерки, защо незаетите щатни бройки не се премахват", попита Димитров. Още: "Чутовен" ръст в бюджета: Кафета и командировки на администрацията вдигат видимо дефицита?

По думите му бюджетната процедура е преминала без достатъчно обществено обсъждане и диалог с опозицията.

"Виждаме, че цялата ви бюджетна процедура е обградена от недоволство, самодостатъчност и нежелание за диалог, а диалог трябва. Допуснете ли дефицит от 5,7 процента, ще е много трудно да се върнете", заяви той.

В заключение Димитров призова управляващите да оттеглят бюджета и да започнат нови разговори. Още: "Бюджет 2026 е стряскащ": Бизнес и синдикати притеснени от план-сметката на държавата

"Изтеглете си по-добре бюджета, ние сме конструктивни, ако искате да се търсят общи решения. Бюджетът трябва да бъде оттеглен и сме готови да работим за по-добър такъв", каза той.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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