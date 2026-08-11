Тайван видя от Украйна как Давид побеждава Голиат: Готви ад от дронове срещу Китай (ВИДЕО)

Китай е много по-голяма сила от малкия остров Тайван, за който претендира още от средата на миналия век, но самоуправляващата се територия явно е извлякла ценни поуки от войната на Русия срещу Украйна. За да отблъсне евентуална бъдеща китайска инвазия, Тайпе изгражда флот от летящи дронове и безпилотни атакуващи лодки. Целта е те да бъдат използвани за локализиране и атакуване на китайските сили, приближаващи се към острова, като се разчита на тайвански войници, обучени да действат бързо, преди Пекин да успее да ги удари.

От експеримент до реална стратегия

Тази стратегия е била разработена от американски командири, които я наричат „адска картина“ - претоварване на нахлуващите сили с вълни от дронове, ракети и артилерия, както и превръщане на амфибийното нападение в толкова рисковано, че китайските лидери да бъдат възпрени от опити за такова.

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Вдъхновен от поуките от Украйна и други военни зони, Тайван сега ускорява усилията си за прилагане на тази стратегия на практика.

„Нашите усилия в областта на дроновете и противодействието срещу тях започнаха сравнително късно и в началото просто експериментирахме в хода на работата“, заяви пред парламентарна комисия миналата седмица генерал-лейтенант Хуан Уен-чи, генерален директор по стратегическо планиране в тайванското министерство на отбраната. Той добави, че през последните две години това е започнало да се променя.

В четвъртък, 6 август, тайванските въоръжени сили позволиха на репортери да наблюдават как войските в централната част на Тайван провеждат учения по използване на дронове за разузнаване в рамките на ежегодните военни учения „Хан Куанг“ на острова, които започнаха ден по-рано и ще продължат 10 дни. Генерал-майор Лу Уен-юан, който участва в планирането на ученията, заяви по-рано, че те ще включват и обучение на войските за унищожаване на вражески дронове.

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Промяната

Много въоръжени сили по света се включват в „революцията на дроновете“, но Тайван е изправен пред особено неотложна заплаха - Китай, който се намира на около 177 км разстояние, претендира, че този самоуправляващ се остров е негова територия. Китайските лидери заявяват, че искат да приобщят Тайван по мирен път, но не изключват използването на сила. Те подкрепят тази заплаха с разширяващия се флот от военни кораби, самолети, ракети и дронове, както и с по-чести патрули на бреговата охрана и учения за успешни десанти.

Тайванските власти отбелязват успехите на Украйна на бойното поле, постигнати благодарение на дроновете, и се опитват да следват украинския подход „Давид срещу Голиат“ - използване на сравнително евтини и маневрени дронове, за да изравнят шансовете си срещу много по-голям противник, пишат кореспондентът на The New York Times за Китай Крис Бъкли и изследователката и репортерка от Тайпе Ейми Чиен.

„Дроновете навлизат в нова ера“, казва пред тях Макс Ло - председател на Тайванската национална асоциация на индустрията за дронове. „Тайван, за собственото си оцеляване и национална отбрана, се нуждае спешно от тези дронове. Но в момента ситуацията е същата навсякъде по света - това е възможност за Тайван".

С цел да превърне острова в суперсила в индустрията, правителството заявява, че иска Тайван да произвежда 100 000 дрона месечно до 2030 г., като около половината от тях да се изнасят. То също така желае въоръжените сили да придобият над 210 000 летящи и морски дронове.

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Taiwan wants 100,000 drones a month by 2030.



- Its navy just tested suicide drones simulating an attack on its biggest naval base.

- The strategy is called hellscape, built to make invading Taiwan too costly to try.

- Taiwan admits its drone program started late and they were… pic.twitter.com/RLinvra1s7 — Unbiased Headlines (@UnbiasedHdlns) August 9, 2026

Тайван „е осъзнал, че дроновете ще играят важна роля във всички области и на всички етапи“ в евентуална война с Китай, казва Мик Райън - пенсиониран австралийски генерал-майор, който е изследвал ситуациите в Украйна и Тайван.

Като Украйна срещу Русия

Неотдавнашният успех на Украйна при удари с дронове на по-голямо разстояние подсказва, че Тайван също би могъл да атакува кораби, напускащи китайски пристанища, ако Пекин предприеме амфибийна операция, допълва Мик Райън, който понастоящем е старши научен сътрудник в Института „Лоуи“ в Сидни.

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Мнозина експерти смятат, че китайската армия все още не е достатъчно силна, за да нападне лесно Тайван, а неотдавнашните чистки във висшето командване на Народната освободителна армия на Китай (НОАК) са подкопали нейната бойна готовност. Но подобно на тайванските въоръжени сили, тя изгражда флотилии от безпилотни самолети и лодки и инвестира значителни средства в технологии за откриване и заглушаване на дронове.

„Не забравяйте, че китайците също наблюдават всичко, което правят украинците“, добавя Райън.

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Дългият път към овладяването на дроновете

За Тайван придобиването на дронове може да е най-лесната част. За да овладее обаче войната с дронове, Тайпе трябва също така да преструктурира военната си организация, обучението и доктрината си. Според експерти страната трябва да се научи да управлява рояци от дронове, бързо да оценява и споделя предоставената от тях разузнавателна информация и да предотвратява врагът да ги извади от строя. Това ще изисква войските да бъдат по-мобилни и самодостатъчни.

„Военните операции на армията на фронтовата линия трябва да претърпят коренна промяна в сравнение с миналото“, казва Шу Сяо-Хуан - асоцииран научен сътрудник в Института за изследвания в областта на националната отбрана и сигурност в Тайпе, който се поддържа от Министерството на отбраната на Тайван. „В руско-украинската война, ако изстреляш един снаряд, няма да имаш шанс да изстреляш втори, ако просто стоиш на място, без да напредваш“, казва той.

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За разлика от Украйна обаче, Тайван не е подложен на натиска от реална инвазия, който да го принуди да мобилизира ресурси и да наложи промени. „Това е много трудно, защото те не са преживели изпитанията на войната“, допълва Шу.

Въпреки това военните подразделения работят за усвояване на тактиките за използване на дронове, които са в центъра на продължаващите учения „Хан Куанг“. Тайванската армия също така публикува снимки от учение миналия месец, при което една част се втурна да защитава островите край източното крайбрежие на Тайван, като използваше дронове за издирване на вражески сили. В събота президентът Лай Чин-те наблюдаваше учение в южната част на острова, където войските тестваха два вида прототипи на дронове, предназначени за нанасяне на удари по нахлуващи сили.

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Тайван наскоро създаде и Командване за крайбрежна отбрана, което интегрира дронове, мобилни ракети и артилерия в крайбрежен щит срещу потенциална китайска инвазия.

Все пак, според много експерти, Тайван е все още далеч от това да отговори на сложните изисквания на войната на 21-ви век. Съществува риск страната да се „фокусира повече върху технологията, отколкото върху не по-малко важните организационни промени и промени в доктрината, необходими за прилагането на концепцията за „адска обстановка““, смята Стейси Петиджон - старши научен сътрудник в Центъра за нова американска сигурност и автор на скорошно проучване относно стратегията на Тайван за водене на война с дронове.

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Незаменима индустрия

В случай на инвазия - Китай вероятно ще се опита да изолира Тайван от външна подкрепа. За да оцелее при блокада, Тайван трябва да натрупа запаси и да разшири производството на дронове в страната, особено на „по-евтини безпилотни летателни апарати за еднопосочни атаки с по-малък обсег“, казва Петиджон.

И двете страни в поляризирания политически пейзаж на Тайван са съгласни да се произвеждат повече дронове, макар и да не са единодушни по отношение на подробностите. Правителството предложи да се изразходват 6,5 милиарда долара за период от пет години за закупуване на дронове. Две опозиционни партии обаче, които разполагат с мнозинство в законодателния орган, отхвърлиха плана, като изтъкнаха, че той може да доведе до корупция и разхищение на средства. Основната опозиционна партия – Националистическата партия – предложи да се изразходват 7,4 милиарда долара за период от шест години, като постави изисквания за увеличаване на нивата на местното производство.

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Докато депутатите обсъждат разходите, тайванските и американските производители на дронове се състезават за потенциални поръчки.

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Тайванският производител Thunder Tiger и американската компания за отбранителни технологии Shield AI проведоха миналия месец тестово изпитание на два модела морски дронове, способни да разузнават вражески кораби и да ги взривяват. Председателят на Thunder Tiger Чен Куан-джу обаче заяви, че компанията търси по-голяма политическа сигурност, преди да разшири партньорствата си в областта на производството.

В същото време Тайван бързо увеличава темповете на износа си на дронове, като се стреми да се превърне в незаменим доставчик на компоненти за други демократични държави, които искат да намалят зависимостта си от китайски части, защото тези части пораждат опасения за шпионаж.

Много тайвански дронове попадат в Украйна

През първите три месеца на 2026 г. Тайван е изнесъл дронове на стойност 115 милиона долара, надхвърляйки общия си износ на дронове за цялата 2025 г. - по данни на Министерството на икономиката на острова. Основната дестинация е Чехия, макар че проучванията показват, че много от дроновете попадат съвсем наблизо - в Украйна.

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Taiwan’s army deployed tanks, artillery, and armored vehicles from eastern Hualien to Yilan in the early hours of monday in a drill simulating a potential Chinese landing operation on the coast, during the annual Han Kuang military exercises. pic.twitter.com/ZN2Dh1YxNF — The New Region (@thenewregion) August 10, 2026

Износът на компоненти за дронове от Тайван вероятно е дори по-висок. Според представители на американски компании за дронове търсенето на тези части - като двигатели и оптично оборудване - вероятно ще нарасне.

„Тайван се намира в центъра на една от най-важните индустриални и стратегически конкуренции на нашето време. Това е едно от малкото места, на които са в състояние да произвеждат надеждни компоненти за дронове в голям мащаб", казва Майкъл Робинс, президент на Международната асоциация за безпилотни транспортни системи, цитиран от The New York Times.