Еврото стигна нов месечен връх и започва силно новата седмица

След като на 30 юли курсът на еврото се качи над границата от 1,15 спрямо щатския долар, а на 5 август отбеляза рекордни стойности за последния един месец (1,1556) към американската валута, единната европейска валута регистрира нов месечен рекорд на 7 август. В края на миналата седмица тя се качи до 1,1562 спрямо долара, а днес, 10 август, започва на близки до това равнища. Вече над седмица еврото не пада под границата от 1,15 към щатската валута.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 10 август, за 1,1561 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е съвсем малко под последното отчетено ниво в петък.

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Европейската централна банка определи на 7 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1535 щатски долара спрямо 1,1542 на 6 август.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 7 август - 1,1562 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.