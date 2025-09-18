ЕС с нов план как да даде замразените руски активи на Украйна без вето на Унгария

ЕС работи върху план за финансиране на „заем за репарации“ за Украйна, използвайки замразени руски активи, без да предизвика вето от Унгария. Предвижда се вместо да се конфискуват активите, те да бъдат заменени за облигации, гарантирани от ЕС, така избягвайки правни и политически рискове.

Според плана, заемът ще бъде изплатен от Украйна само след получаване на военни компенсации от Русия. Официални лица заявяват, че схемата може да продължи с „коалиция на желаещите“, ако Унгария откаже да участва. Фон дер Лайен заяви, че заемът може да бъде уреден въз основа на парични салда, свързани с активи на руската централна банка, замразени на Запад след нахлуването на Москва в Украйна, и няма да включва изземване на активите – въпрос, превърнал се в червена линия за някои в ЕС, по-специално Унгария и Словакия.

Заем от „Коалицията на желаещите“

Длъжностни лица, запознати с плана, заявиха, че нов механизъм може да бъде създаден от т.нар. „коалиция на желаещите“, а не от всичките 27 правителства на ЕС, ако Будапеща не желае да участва. „Проведохме първоначално обсъждане на идеята за новия заем. Но засега много неща, включително сумите, не са ясни“, каза пред Ройтерс високопоставен служител на ЕС.

Около 210 милиарда евро, равняващи се на 250 милиарда долара руски активи, са обездвижени в Европа. Повечето от тях вече са в падеж и са се превърнали в парични средства, държани на депозит от белгийското хранилище за ценни книжа Euroclear. ЕС използва лихви от активите, за да изплати заем от 50 милиарда долара, отпуснат на Украйна от страните от Г-7. Тъй като повечето от активите сега се държат като парични средства, размерът на генерираните лихви е скромен.

Идеята, върху която ЕС работи в момента, би включвала замяна на руските активи с облигации с нулев купон, емитирани от Европейската комисия. Облигациите ще имат гаранции или от всички страни от ЕС, или само от тези, които желаят да участват. Правителствените гаранции са политически рискован елемент, защото биха могли да бъдат използвани, ако Русия предяви претенции, след като санкциите на ЕС срещу Москва бъдат отменени. Заплахата от отделно вето на Унгария върху продължаването на санкциите виси над ЕС.

В края на август комисарят по външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви, че не е възможно да си представим връщането на руските активи, замразени в блока поради войната в Украйна, освен ако Москва не плати репарации, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "Не можем да си представим, че... ако... има примирие или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако тя не е платила репарациите“, заяви тя пред репортери преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген.