27 август 2025, 07:20 часа 373 прочитания 0 коментара
Ето колко българи получават втора пенсия и в какъв размер

34 673 българи получават плащания от втория стълб на пенсионната система, показват данни на Комисията за финансов надзор към 30 юни 2025 г. В края на 2024 г. 29 299 души черпеха права от спестяванията си в универсалните фондове, където се осигуряват родените след 1959 г. Увеличението е с 18.3%, но иначе в получавания продукт няма голяма разлика - мнозинството от тези първи кохорти пенсионери на реформата нямат достатъчно натрупвания в партидите, за да получават пожизнена пенсия, поради което получават парите си под формата на разсрочено плащане.

Ето и каква е средната сума

Средният размер на месечното разсрочено плащане за първото полугодие е 511.49 лв. За сравнение, в края на 2024 г. сумата беше 471.07 лв. Средната сума, изплащана под формата на пенсия, е 233.88 лв., което е почти колкото в края на 2024 г. - 230.18 лв. Истинската пожизнена пенсия без допълнителни условия като определен период на разсрочено плащане е 102.41 лв., като тя се получава от 156 пенсионери, пише в. "Сега"

Любопитно е, че при получаващите пенсия има забележително увеличение от 33% - от 5086 в края на 2024 г. на 6764 души в края на юни. Новоотпуснатите пенсии през първата половина на тази година са 1691 при 2471 за цялата 2024 г. Много са и пенсионерите, които са започнали да получават разсрочено плащане в първите шест месеца на годината - 12 893 души.

С навлизането в пенсионна възраст на следващите поколения, които имат по-дълги периоди на осигуряване във втория стълб, хората с пожизнена пенсия би следвало още да се увеличат. Средният размер на натрупаните средства в активните партиди - тези, в които през последните 12 месеца е постъпила поне една вноска, е 8128,17 лв., показват резултатите от дейността на пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие.

Особеност на втората пенсия е, че може да се получава независимо от стажа при навършване на възрастта за пенсиониране в трета категория труд, или чл. 68, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване. Тази година възрастта е 62 г. и 4 м. за жените и 64 г. и 8 м. за мъжете. Затова, както казват от пенсионните дружества, за много хора втората пенсия на практика е първа, тъй като могат да започнат да я получават преди да придобият необходимия стаж за пенсия от държавното обществено осигуряване.

Виолета Иванова
