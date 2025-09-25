Европейските борси се оцветиха в червено

Индексите на европейските фондови пазари регистрираха спад в днешната ранна търговия, предаде БТА. Акциите на компаниите от здравния сектор и промишлеността намалиха стойността си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 58,59 пункта или 0,25 на сто до 23 608,22 пункта тази сутрин българско време.

Парижкият CAC 40 спадна с 19,3 пункта или 0,25 на сто до 7808,15 пункта.

Още: Акциите на европейските отбранителни компании поскъпнаха след коментарите на Тръмп

Лондонският FTSE 100 загуби 6,24 пункта или 0,07 на сто достигайки 9244,19 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,2 на сто до 552,82 пункта.

Книжата на здравните компании поевтиняха средно с 1,1 на сто. Акциите на Siemens Healthineers, дъщерно дружество за медицински технологии на машиностроителния гигант Siemens, загубиха 6 на сто от стойността си, след като Министерството на търговията на САЩ заяви, че е започнало нови разследвания, свързани с притеснения за национална сигурност, относно вноса на лични предпазни средства, медицински изделия, роботика и промишлени машини.

Още: Politico: Изкуственият интелект е на път да преобрази фармацевтичната индустрия