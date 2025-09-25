Войната в Украйна:

Инцидент спря метрото между НДК и Централна гара в София

25 септември 2025, 16:48 часа 78 прочитания 0 коментара
Инцидент спря метрото между НДК и Централна гара в София

Инцидент в метрото е прекъснал влаковете от НДК до Централна гара, съобщиха от "Метрополитен". Инцидентът е станал в 15:47 ч. В този час е прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2“ поради инцидент с пътник.

На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен“. В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Към момента движението на влаковете се осъществява в следните участъци: линия 1: „Обеля“ – „Централна гара“, линия 2: „НДК“ – „Витоша“.

При първа възможност движението по цялата линия ще бъде възстановено. ОЩЕ: "Метрополитен": Пукнатините в столичен блок не са от строителството на метрото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Метро инцидент информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес