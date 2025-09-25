Инцидент спря метрото между НДК и Централна гара в София

Инцидент в метрото е прекъснал влаковете от НДК до Централна гара, съобщиха от "Метрополитен". Инцидентът е станал в 15:47 ч. В този час е прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2“ поради инцидент с пътник.

На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен“. В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Към момента движението на влаковете се осъществява в следните участъци: линия 1: „Обеля“ – „Централна гара“, линия 2: „НДК“ – „Витоша“.

При първа възможност движението по цялата линия ще бъде възстановено.