За първи път в България: Бродуейският мюзикъл "Аз те обичам, ти си върхът... а сега, промени се" с премиера в НАТФИЗ

Световният бродуейски хит "Аз те обичам, ти си върхът... а сега, промени се" от Джо Ди Пиетро се поставя за първи път на родна сцена в превод на д-р Сава Драгунчев и под режисурата на ас. Димитър Стефанов. Спектакълът разказва за любовта и нейните абсурди - от първите срещи до брака, от романтичните илюзии до реалностите на съвместния живот. С хумор, нежност и много музика, мюзикълът с участието на студентите от 4 курс "Актьорство за куклен театър", клас. доц. Боряна Георгиева, вълнува и разсмива до сълзи.

Фотограф: Венета Паунова

Премиерните дати за първи и втори състав са 3 и 4 октомври, от 19:00 часа на сцената на Куклен театър НАТФИЗ. Спектакълът ще бъде представен предпремиерно на 27 септември в рамките на Международния куклено-театрален фестивал "Пиеро" / IPTF "Pierrot" в Стара Загора.

Режисьорът, асистент Димитър Стефанов, споделя: "Това е спектакъл-пътешествие измежду истината и мита зад играта на ухажване - загадката, пред която се изправя съвременният млад човек. През първата среща и очакването до любовта и брака, но и през мъката и успехите на съвместния живот - върволица от младежи, мъже, жени, новородени, обичани и обичащи. Музика, песни и танци в истински бродуейски мюзикъл се забиват в съзнанието и остават там дълго, след като са отшумели и последните акорди от комедията на Джо ди Пиетро. Поставяна по цял свят, пиесата "Аз те обичам, ти си върхът... а сега - промени се!" се играе за първи път на български език и на българска сцена. Спектакълът е поклон пред младостта и възпява любовта, като кара зрителя да се одързости и полети в романтичното и красивото, но и в смешното и смешнотъжното. Със средствата на най-обичания театрален език и кукленото майсторство на Клас доц. Боряна Георгиева този мюзикъл завихря, задъхва и завладява всеки - от малък до голям, всеки, който някога е обичал, обича или ще обича живота!"

"Аз те обичам, ти си върхът… а сега, промени се"

Автор: Джо Ди Пиетро, превод: д-р Сава Драгунчев, режисьор: ас. Димитър Стефанов, асистент-режисьори: Георги-Маноел Димитров, Десислава Чутуркова, Десислава Чардаклиева, сценография: консултант — Ясмин Мандели, по идея на студентите, костюми: консултант — Ясмин Мандели, по идея на студентите, кукли: по идея на студентите, хореография: консултант — доц. Весела Хаджиниколова, по идея на студентите, вокален педагог: д-р Теменуга Первазова, словесно действие: д-р Сава Драгунчев, фотограф: Венета Паунова.

Участват студенти от класа на доц. Боряна Георгиева: Александра Димова, Ана-Мария Петрова, Божидар Влайков, Велина Плачкинова, Велислав Андонов, Виктор Иванов, Георги Големанов, Екатерина Калоянова, Елизабет Димчева, Калина Георгиева, Кристиян Борисов, Лъчезар Георгиев, Мария Найденова, Нели Корчева, Никол Димитрова, Никола Рашев, Николай Стефанов, Радинела Неделчева, Светослав Тонев, Симона Бакалова, Христина Чифлиджанова, Цанко Байков, Ясен Братанов.

Спектакълът е реализиран в рамките на проекта "Пътят към сцената" с финансовата подкрепа на Министерството на културата.