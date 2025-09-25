Швейцарската национална банка определи лихва, невиждана другаде

Швейцарската национална банка запази основната си лихва на 0 на сто след днешното си заседание, тъй като преценява въздействието на митата, наложени от САЩ върху икономиката на страната, предаде Ройтерс. Това е най-ниското ниво сред останалите големи централни банки.

На фона на лекото покачване на инфлацията през последните месеци, централната банка на страната запази основния си лихвен процент непроменен, като ходът беше очакван от пазарите и съвпадна с прогнозите в анкета на Ройтерс. Решението бележи първото запазване на лихвения процент от седем заседания на Швейцарската национална банка, след като през март 2024 г. започна да намалява разходите по заемите.

През юни институцията намали ставката с 25 базисни пункта от тогавашните 0,25 на сто.

Това е първото решение на Швейцарската национална банка в областта на паричната политика, откакто президентът Тръмп наложи 39 на сто мито върху износа на швейцарски стоки за САЩ през август.

Тарифите върху швейцарския внос, едни от най-високите в рамките на глобалната търговска реформа на Тръмп, заплашват да причинят сериозни щети на експортно ориентираната икономика на Швейцария, за която САЩ са един от най-големите пазари.

