18 септември 2025, 13:17 часа 239 прочитания 0 коментара
Европейските борси откриха с растеж

Водещите борсови индекси в Европа се отправиха нагоре в началото на днешната търговия, след като търговците отчетоха решението на Управлението за федералния резерв на САЩ (УФР) понижи основния лихвен процент с 0,25 процентни пункта за първи път от декември, предаде БТА.

Централната банка на САЩ постави целевия диапазон за лихвата по федералните фондове между 4,00 и 4,25 на сто. Тя посочи също, че ще предприеме премерен подход за намаляване на лихвите по заеми до края на годината, което намали оптимизма.

Във Франкфурт DAX прибави 244,95 пункта или 1,05 на сто и достигна 23 604,13 пункта към 10:52 часа българско време.

Парижкият CAC 40 се повиши с 58,15 пункта или 0,75 на сто до 7845,13 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 13,21 пункта или 0,14 на сто до 9221,58 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 2,75 пункта или 0,5 на сто до 553,38 пункта.

