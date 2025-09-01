Европейските борси стартираха в зелено новата седмица

Основните индекси на водещите фондови борси в Европа поеха нагоре в днешните търговски сесии на Стария континент, тласнати от поскъпване на книжата на компаниите от сектора на здравеопазването. Акциите на Novo Nordisk поскъпнаха с 3,1 на сто, след като компанията заяви, че нейното лекарство "Уегови" намалява риска от инфаркт и инсулт в по-голяма степен, отколкото фармацевтичните продукти като Mounjaro и Zepbound на американската фармацевтична компания Eli Lilly, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX прибави 101,89 пункта или 0,43 на сто и достигна 24 004,1 пункта към 11:10 часа българско време.

Парижкият CAC 40 се повиши с 27,21 пункта или 0,35 на сто до 7731,11 пункта.

Още: Макрон след драстичния спад на френски акции: Ние сме солидна страна със солидна икономика

Лондонският FTSE 100 нарасна с 21 пункта или 0,23 на сто до 9208,34 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 1,77 пункта или 0,32 на сто до 551,91 пункта, информира БТА.

Книжата на фирми от отбранителния сектор също поскъпнаха с 1,2 на сто, като тези на британската BAE Systems се търгуват с 2 на сто по-високо, след като Норвегия заяви, че е избрала Великобритания за свой стратегически партньор за придобиването на нови фрегати в сделка на стойност около 10 милиарда лири.

Тръмп се изправи срещу фармацевтичните компании