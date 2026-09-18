Еврото бавно се отърсва от необичайно ниските нива спрямо долара

След като на 11 септември (петък) курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, единната европейска валута стигаше на няколко пъти ново месечно дъно към американската. А на 16 септември еврото слезе дори под границата от 1,15, като същото се наблюдаваше и вчера, и днес. Такива ниски нива последно са били отчитани на 29 юли, когато курсът беше 1,1451 спрямо щатската валута.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 18 септември, за 1,1482, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,03% над последното отчетено ниво във вторник.

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Европейската централна банка определи на 17 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1481 долара спрямо 1,1537 на 16 септември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 16 септември, когато слезе на ниво 1,1473 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.