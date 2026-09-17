Прехвърляне на милиони и скрити договори: Дянков разкри схеми, с които е скрит огромния дефицит

Възможно е разходи за тази година да се прехвърлят за следващата. Трябва да знаем каква е базата за разговор за следващата година. Това ще е признание, че данните, с които сме влезли в еврозоната, не са били верни. Комисията (ЕК) се досети, че е така, и цитира и 2025, и тази година че ще сме в свръхдефицит. Това обясни председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков в ефира на БНТ.

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Той каза, че от 2025 г. вървим към голям дефицит. "Правителството обаче иска да влезем в еврозоната. Правят се два похвата. Имате договор за строителство, правите си разходите, но ги фактурирате в следващата година. Така около 800 млн. евро са преместени и затова вървят тези проверки от Сметната палата. Другият подход – казват на фирмата да започне строителството на магистрала, но не подписвате договор с нея, а тя започва работа", обясни експертът.

"Точно това проверява Сметната палата. Ние се съмнявахме, че това е направено. За тези договори знае АПИ, Министерството на транспорт, но няма нищо на хартия", добави Дянков.

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Попитан какво печелят фирмите и защо се съгласяват да работят по този начин, бившият финансов министър обясни, че те или се съгласяват, за да не губят позиции, или ще спечели друга фирма. "Малко фирми могат да се съгласят на този вариант. Това са големи фирми, които могат да си го позволят", поясни той.

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Дянков заяви, че премиерът Румен Радев е прав, че този одит трябва да се направи от Сметната палата. На базата на тези одити Министерството на финансите и НСИ трябва да се обърнат към Брюксел и да кажат, че трябва да се променят тези сметки, че е допусната грешка.

"Според мен ще стигнем до 5% дефицит за 2025 г. Това е хубаво, защото за тази година ще е по-нисък. А за 2027 г. е възможно да сме под 3%", прогнозира той.