Антирекордът за месеца е загърбен: Еврото смени посоката спрямо долара

След като на 11 септември (петък) курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, единната европейска валута стигна месечно дъно на 15 септември. Тогава тя падна до курс от 1,1541, но днес, изглежда, спадът спрямо американския долар приключва. Поне това може да се съди от часовете след отварянето на борсата, когато еврото смени посоката, макар и не рязко нагоре.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 16 септември, за 1,1547, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,06% над последното отчетено ниво във вторник.

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Европейската централна банка определи на 15 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1539 долара спрямо 1,1551 на 14 септември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 15 септември, когато слезе на ниво 1,1541 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.