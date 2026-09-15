Нов закон ще накара работодателите да изравняват заплатите на мъже и жени

Заради европейски стандарти за заплатите на мъжете и жените, вече се готвят законови промени и в България. Скоро идеите ще влязат в парламента, а основното е следното - работодателите ще трябва задължително да предоставят на кандидат за служител информация за размера на основната работна заплата или за нейния диапазон и на допълнителните възнаграждения с постоянен характер за длъжността, но няма да имат право да го питат за заплащането при предишни работодатели. Законопроектът забранява и в договорите да се включват клаузи за конфиденциалност на възнагражденията, пише в. "Сега".

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За пръв път работещите ще могат да искат данни за средните нива на заплатите на хората в съответната компания, които полагат еднакъв или равностоен труд, с разбивка по пол. Ако това създава риск да се разкрие индивидуално възнаграждение на конкретен човек, информацията ще трябва да се предостави на трета страна – синдикална организация или Комисията за защита от дискриминация. Те на свой ред могат да обяснят на служителите как да подадат иск, без да разкриват размера на заплатите на конкретни отделни хора.

За работодатели с над 100 работници се въвеждат допълнителни изисквания да докладват разликите в заплащането, като те ще влязат в сила поетапно – от 7 юни 2027 г. за работодатели с наети 150 и повече служители, и чак от 2031 г. за работодатели със 100 до 149 служители. Ако разликата в заплащането на мъжете и жените се окаже над 5%, работодателят ще трябва да я обоснове, а ако не успее да даде резонни аргументи за нея, ще трябва да направи корекции във възнагражденията, за да ги сближи.

Най-вероятно промените ще станат факт без много протакане, защото всъщност в нашето законодателство трябва да се вмъкнат изисквания на поредната директива на ЕС.

В България разликата в заплащането на мъжете и жените за едни и същи позиции възлиза на около 12% по данни за 2024 г., което е по-високо от средното ниво за ЕС – 11,1%. Тази разлика се дължи основно на липсата на прозрачност по отношение на заплащането, липсата на задължителни механизми за наблюдение и отчетност на равнище работодател, както и ограничения в действащите механизми за правна защита, пише в мотивите към законопроекта. В тях се цитират оценки на ЕП от 2025 г., според които ако заплатите на мъжете и жените се приближат едни към други със само 1%, българският БВП ще се увеличи с 0,1%.

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