Еврото не беше записвало такъв курс спрямо долара в последния месец

След като на 11 септември (петък) курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, единната европейска валута започна новата седмица с рекордно ниски нива за последния месец. Последно такива равнища бяха наблюдавани на 5 август, когато еврото се котираше на 1,1551 спрямо американската валута. В последния месец пък най-близкото ниво до днешния курс бе отчетено на 14 август - 1,1567.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 14 септември, за 1,1556, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,34% под последното отчетено ниво в петък.

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Европейската централна банка определи на 11 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1592 долара.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 14 септември, когато слезе на ниво 1,1556 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.