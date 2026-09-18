Бивша зам.-кметица на София поема боклука на Варна

Надежда Бобчева, която до март беше зам.-кмет на София по екологията, вече заема същия пост във Варна. Тя влиза в екипа на кмета Благомир Коцев, който разчита на нея да помогне за решаването на проблемите с чистотата в морската столица.

При напускането си на Столичната община Бобчева обяви, че решението е нейно. Неофициално обаче се твърдеше, че е била освободена от кмета Васил Терзиев заради проблемите около кризата с боклука и обществените поръчки за сметосъбиране и почистване.

Сега Бобчева се оказва от другата страна на барикадата - във Варна няма криза от мащаба на софийската, но проблемите с чистотата също са видими. Около контейнерите често се трупат отпадъци, а общината подготвя и нова обществена поръчка за сметопочистване. Още: Надежда Бобчева се раздели със Столична община: Кой става заместник-кмет на нейно място?

Общинската кариера на Бобчева започва от Силистра, където е работила като общински служител, а впоследствие е била и общински съветник.

С назначаването й кадровите промени в екипа на Благомир Коцев продължават в началото на последната година от мандата му. От постовете си вече са се разделили Диан Иванов, Христо Рафайлов, Илия Коев, Димитър Кирчев и Павел Попов.

Само при Попов раздялата е минала без напрежение, след като той получи депутатски мандат. При останалите зам.-кметове отношенията с Коцев бяха белязани от сериозни разминавания - както между тях и кмета, така и в обратната посока.

В момента заместник-кметове на Варна са София Колева, Снежана Апостолова, Пламен Китипов, Кирил Симеонов и Владимир Димитров, а към екипа вече се присъединява и Надежда Бобчева.