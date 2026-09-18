"Да го кача на кораб за Марс": Делян Пеевски отговори на Демерджиев за полетите

Освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет за 50 милиона. С тези думи лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите. Силовият министър каза, че полети на Пеевски са платени с отклонени средства от поръчки за мантинели. ОЩЕ: Нови разкрития за полетите на Пеевски: Демерджиев твърди за финансиране през оскъпяване на поръчки за мантинели

Пеевски определи твърденията на вътрешния министър като "измислици". И обяви, че ще сезира прокуратурата. "Ще сезирам прокуратурата за всичко, за което ме набеди Демерджиев", каза той.

По думите на Пеевски той и семейството му са платили полетите си и не са участвали в обществени поръчки.

"Не мога да кажа тези данни откъде идват в "Демерджиев пикчърс" и лунатика, шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретнато ОПГ", каза още лидерът на ДПС.

По отношение на мерките на кабинета срещу високите цени на горивата Пеевски посочи, че ще ги коментира, когато се случат. "Според мен не са достатъчни. Но нека видим ефекта и хората ще кажат мнението си", заяви той.