Последно място с 0 точки: Великобритания ще разследва традиционно слабата селекция за "Евровизия"

Великобритания е една от страните, представящи се традиционно най-зле на "Евровизия". Сега в британския парламент са решили да открият причините за това.

ВВС съобщи, че британските депутати ще подложат на щателна проверка "плачевното" представяне на страната и избора на песни и изпълнители за "Евровизия".

Последното участие на Великобритания завърши с фиаско - песента "Look Mum No Computer" се класира на последно място, с 0 точки при вота на публиката. През 2023 г. Мей Мълър завърши предпоследна, а през 2021 г. Джеймс Нюман остана последен, с 0 точки.

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За разлика от повечето участващи страни, Обединеното кралство понастоящем не избира своя представител на конкурса чрез национална селекция, излъчвана на живо. Представителят на Великобритания за всяка "Евровизия" се избира от обществения оператор ВВС, понякога в сътрудничество със звукозаписна компания или агенция за музикален мениджмънт.

Председателят на Комисията по въпросите на цифровите технологии, културата, медиите и спорта Каролин Диненадж беше категорична, че трябва да се направи системен анализ.

"Искаме да разберем в детайли кой избира нашия представител и на каква основа, както и дали плачевното ни представяне през последните години, като изключим Сам Райдър, се дължи на лош избор на песен, слабо изпълнение или на нещо друго", заяви тя.

Сега предстои представители на ВВС, както и експерти от музикалната индустрия, да бъдат поканени да дадат показания пред комисията, съставена от депутати от различни партии, по време на изслушване, което ще се проведе през следващите месеци. Вероятно комисията ще получи и съответните писмени становища по темата.

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Изключението

Резултатите от последните издания на конкурса на Великобритания контрастират с по-широката позиция на страната в международната музикална индустрия. През последните 15 години Обединеното кралство е завършвало на позиция, по-висока от 15-то място, само веднъж. Това се случи през 2022 г., когато Сам Райдър се нареди втори със "Space Man", което беше най-силният резултат на страната от десетилетия.

Успехът на Райдър беше последван от завръщане към по-скромни резултати, като Обединеното кралство не успя след това да надгради пробива си от 2022 г. Контрастът повдигна въпроси дали проблемът е в самите песни, избраните изпълнители, сценичното представяне или в по-широката стратегия за подбор.