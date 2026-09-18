"Тати ще ми купи колело, ама друг път": Асен Василев коментира мерките на кабинета срещу скъпите горива

Напълно недостатъчни, но в тон с "капковото напояване, което обещаха на българския народ". Така председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев коментира коментира в парламента мерките на правителството заради високите цени на горивата. По-рано кабинетът представи пакет от мерки за над 300 млн. евро заради високите цени на горивата. ОЩЕ: Мерките срещу високите цени на горивата: "Инфлационен чек" за 550 хил. българи и без акциз за пропан-бутана (ВИДЕО)

"В момента виждаме, че, по думите на правителството, 100 млн. евро са заделени за едрите зърнопроизводители, които ще продължат да продават зърното по цените на международната борса. Т.е тези пари просто ще им подобрят печалбата", посочи Василев.

И добави, че за сметка на това, според него, вместо да се даде отстъпка за всички горива на всички, които карат автомобили, както беше през 2022 г. – за непремиумните, евтини горива, се дават по 50 евро на 500 000 души, което е пълна подигравка. "Всички други български граждани – около 6 милиона, ще пият по една студена вода, може би от "Кошницата с грижа" като ще трябва да си купят водата, и кошницата, и грижата като виждаме цените в нея", коментира той.

Относно предложението за намаляване акциза на пропан-бутана, бившият финансов министър смята, че е "може би най-адекватното, но проблемът е, че то трябва да бъде нотифицирано от Европейската комисия". "Така че положението е "Тати ще ми купи колело, ама друг път", каза лидерът на ПП.

Василев коментира и мерките за националната сигурност, като според него те идват два месеца, след като са започнали "да падат дронове на българска територия". Той отбеляза обаче, че правителството е решило да прави анализ, но не и да предприеме мерки.

ОЩЕ: След Съвета по сигурността: Нито дума за Русия, но де факто с предпазни мерки, заради нея (ВИДЕО)

"Крайно време е да започнат да се предприемат действия и те да защитават интересите на българските граждани, бизнес, не само на едрите олигарси, както в момента е направено с предложения пакет от мерки заради горивата", подчерта той. Те, по думите му, няма да помогнат на малките, нито на нормалните бизнеси. В момента помощите са насочени към 20 семейства, за да им се вдигне печалбата.