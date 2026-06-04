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Еврото пресече важна граница към долара

04 юни 2026, 9:28 часа 806 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Еврото пресече важна граница към долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар направи завой, след като първо падна под границата от 1,16 към американската валута, но след това отчасти започна да се възстановява и е малко над това ниво. Като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, невиждани от около месец, заради силната американска валута и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1611 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия. 

Още: Курсът на еврото е невиждан от месец

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1614 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 28 май, когато беше на ниво 1,1588 спрямо долара.

Още: Край на спокойствието за еврото: Курсът към долара е на невиждани от месеци нива

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 04 юни 2025, когато беше 1,1385 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

 

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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