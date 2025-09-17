Еврото стигна невероятни нива към долара, курсът е нечуван от четири години

Еврото достигна невероятни доскоро нива долара днес, като курсът му не е виждан от повече от четири години, от лятото на 2021 г., като е близо до психологическата граница от 1,19 към американската валута. Рано сутринта европейската валута се котираше за 1,1872 долара, след което последва лек спад. По-късно днес Управлението за федерален резерв на САЩ ще вземе решение за американските лихви.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1856 долара или над курса от вчера.

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1807 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 август, когато беше на ниво 1,1579 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1872 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1872 спрямо щатския долар.