Войната в Украйна:

Еврото стигна невероятни нива към долара, курсът е нечуван от четири години

17 септември 2025, 09:28 часа 495 прочитания 0 коментара
Еврото стигна невероятни нива към долара, курсът е нечуван от четири години

Еврото достигна невероятни доскоро нива долара днес, като курсът му не е виждан от повече от четири години, от лятото на 2021 г., като е близо до психологическата граница от 1,19 към американската валута. Рано сутринта европейската валута се котираше за 1,1872 долара, след което последва лек спад. По-късно днес Управлението за федерален резерв на САЩ ще вземе решение за американските лихви.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1856 долара или над курса от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 17 септември /валутен калкулатор/

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1807 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 август, когато беше на ниво 1,1579 спрямо долара.

Още: Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от месеци

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1872 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1872 спрямо щатския долар.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро валути долар валутен курс валутен пазар
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес