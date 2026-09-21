Еврото започва новата седмица със смяна в посоката спрямо долара

След като на 11 септември (петък) курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, единната европейска валута стигаше на няколко пъти ново месечно дъно към американската. А на 16 септември еврото слезе дори под границата от 1,15, като същото се наблюдаваше до края на изминалата седмица. Макар и с много лек ръст в петък, сега европейската валута отново сменя посоката.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 21 септември, за 1,1475, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,1% под последното отчетено ниво в петък.

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Европейската централна банка определи на 18 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1460 долара спрямо 1,1481 на 17 септември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 16 септември, когато слезе на ниво 1,1473 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 21 август - 1,1678 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.