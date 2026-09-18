Управляващите дадоха ход на новия "празен чек" за минималната заплата

След близо три часа дебати парламентът даде ход на промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предложението беше подкрепено с 119 гласа "за", след като "ДПС-Ново начало" осигури необходимия кворум за гласуването.

Промените бяха приети на първо четене само с гласовете на управляващото мнозинство. Опозиционните формации отказаха да се регистрират, а в залата не са били достатъчно депутати от "Прогресивна България", за да има кворум.

Новия механизъм

С новия механизъм отпада досегашната формула, според която минималната заплата се определяше като 50% от средната брутна работна заплата за определен 12-месечен период. По действащия към момента Кодекс на труда размерът се определя до 1 септември на текущата година. Още: Бизнесът подкрепя новия механизъм за минималната работна заплата

Вместо това за следващата година ще се определя диапазон, в който долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява на база четири показателя. Това са покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на работните заплати, темпът на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда. Правителството и социалните партньори вече са се договорили четирите показателя да участват с равна тежест при изчисляването на горната граница.

След това размерът на минималното възнаграждение ще се обсъжда между работодатели и синдикати. При липса на съгласие окончателното решение ще бъде на Министерския съвет.

Дебатът

Именно това беше една от основните линии на критика от опозицията. Според депутати от ГЕРБ, "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане" реалният механизъм за определяне на минималната заплата остава извън закона, а правителството получава "празен чек" и по-голяма свобода да определя размера ѝ.

"Това е черна кутия и е част от общата ви концепция да концентрирате все повече власт", заяви Мартин Димитров от "Демократична България". Още: Иван Ангелов: Минималната работна заплата няма да бъде намалявана, а ще бъде увеличавана

От опозицията поставиха въпроси и за отделните показатели, заложени в закона. Според критиките в текста не е достатъчно ясно как точно ще се измерва издръжката на живота и как ще се прилагат отделните критерии. Конкретните измерители и процедурата трябва да бъдат разписани в подзаконов нормативен акт.

Правителството обаче защити новия подход. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че той цели да стимулира социалния диалог между работодатели и синдикати.

"Няма държава с високи доходи и със слаб социален диалог", каза Ефремова.

Министерството на труда посочва, че четирите критерия ще се използват за определяне на горната граница на диапазона. Според представения от кабинета модел покупателната способност ще се измерва чрез индекса на цените на малката потребителска кошница, общото равнище на заплатите - чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата, растежът на заплатите - чрез годишното изменение на средната брутна работна заплата, а производителността - чрез изменението на брутната добавена стойност на един зает за 10-годишен период. Още: Правителството одобри новите правила за минималната заплата (ВИДЕО)

За 2027 г. новият механизъм поставя минималната заплата в диапазона между 620,20 евро и 672,80 евро. 672,80 евро е изчислената горна граница по новия модел. Социалният министър вече заяви, че конкретният размер ще зависи и от бюджетните възможности.

При стария механизъм минималната заплата за 2027 г. би трябвало да достигне около 690 евро според изчисленията, цитирани по време на дебата. Именно заради разликата от близо 20 евро между този размер и максимума по новия модел от "Продължаваме промяната" поискаха текстовете да бъдат преработени между първо и второ четене.

Асен Василев призова управляващите да направят корекции в законопроекта. Според него промяната ще доведе до по-нисък размер на минималното възнаграждение спрямо действащата формула.

Друг спорен момент е срокът, в който трябва да бъде определен размерът. Според предложението това трябва да става до 15 август на текущата година. Министерството на труда посочва, че процедурата ще включва консултации със синдикатите и работодателите. Още: Социалният министър категорично: Минималната работна заплата ще се увеличи

Опозицията постави под въпрос и готовността на статистическата система да осигури необходимите данни за някои от показателите. Именно разработването на конкретните измерители на критериите беше посочено от социалния министър още през август като следващ етап от подготовката на механизма.

След окончателното приемане на промените в Кодекса на труда ще трябва да бъдат приети и необходимите подзаконови правила. Междувременно социалната комисия вече одобри законопроекта на първо четене на 17 септември.