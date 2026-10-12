Кабинетът "Радев":

Еврото започна новата седмица с промяна в посоката

12 октомври 2026, 9:46 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Еврото започна новата седмица с промяна в посоката

Откакто на 7 октомври еврото падна до 1,1197 щатски долара, записвайки антирекорд за последната около година и половина, то се отлепи от дъното, но така и не успява да задържи тенденцията с посока нагоре. До края на миналата седмица единната европейска валута се качи над психологическата граница от 1,12 спрямо американската, но после пак слезе под нея. В началото на новата седмица курсът отново тръгва нагоре.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 12 октомври, за 1,1206 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,06% над последното отчетено ниво в петък.

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Европейската централна банка определи на 9 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1206 щатски долара спрямо 1,1186 долара на 8 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 7 октомври, когато слезе на ниво 1,1197.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 14 септември - 1,1549 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 7 октомври - 1,1197.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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