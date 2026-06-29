Еврото започна седмицата с променена посока

Курсът на еврото преодоля психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар и се качи над това равнище, след като през изминалата седмица падна до нива, наблюдавани последно преди повече от година - през май 2025 г. Оттогава насам еврото записа и годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута - през януари 2026 г. Преди седмица европейската валута слезе чак до равнище от 1,133, но на 26 юни успя да мине малко над 1,14. Все пак остава да гравитира около тази граница без резки промени.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 29 юни, за 1,1394 долара, което е леко повишение спрямо последните отчетени нива от петък, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи на 26 юни (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1401 щатски долара, което е лек ръст от 1,1342 на 25 юни.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1678 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133, а преди това най-ниското равнище бе отчетено на 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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