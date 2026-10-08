Fitch повиши перспективата пред Евроинс на „положителна“ и потвърди рейтинг ‘BB-’

Eдна от водещите агенции за кредитен рейтинг - Fitch Ratings, повиши перспективата пред рейтинга на най-големия български застраховател по приходи - ЗД Евроинс АД, от „стабилна“ на „положителна“, като същевременно потвърди текущата оценка ‘BB-’.

Преди година агенцията увеличи оценката на компанията от ‘B+’ на ‘BB-’ със стабилна перспектива. Сега перспективата вече е положителна, което отразява повишаващата се капиталова стабилност и подобряващите се практики при формирането на резервите на дружеството, както и водещата позиция на застрахователя на българския пазар.

Подобрената перспектива следва процеса на преструктуриране на групово ниво през втората половина на 2026 г., в резултат на което собствеността в Евроинс беше прехвърлена от Еврохолд България АД на мажоритарния акционер на холдинга - Старком Холдинг АД. Публичният холдинг от своя страна придоби от Старком бизнеса с производство и съхранение на възобновяема енергия на Соларс Енерджи АД и се превърна в изцяло енергиен холдинг.

Основните акценти в доклада на Fitch за повишената перспектива:

● Подобрени оперативни резултати и рентабилност: Оперативните резултати продължават да се повишават през първото полугодие на 2026 г. с комбиниран коефициент от 91% (по изчисления на Fitch) след отчетена нетна печалба от 9.61 млн. евро за 2025 г. (спрямо 2.86 млн. евро за 2024 г.).

● По-висока капиталова база: Собственият капитал нараства до 117.6 млн. евро в края на 2025 г. след увеличение на акционерния капитал, а покритието на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) е 141% в края на 2025 г. и 129% към първото полугодие на 2026 г.

● Повишена адекватност на резервите: Динамиката на резервите се влияе положително от стратегическия фокус на застрахователя върху рентабилността и по-ефективните практики за формиране на техническите резерви, като през последните години на ниво цялостен портфейл не са регистрирани отрицателни промени в резервите.

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