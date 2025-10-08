Фондовата борса в Гърция получи статут на развит пазар

Глобалният доставчик на услуги свързани с финансовите пазари FTSE Russell обяви, че фондовата борса в Гърция официално преминава от статус на напреднал развиващ се към развит пазар.

Компанията отчита, че Гърция отговаря на всички изисквания да премине от статус на напреднал развиващ се пазар в статут на развит пазар, в сила от септември 2026 г. От FTSE Russell припомниха, че гръцкият пазар е бил под наблюдение за повишаване на оценката оценка от септември 2024 г.

"Прекласифицирането на Атинската фондова борса в статут на развит пазар е забележително постижение. То потвърждава текуща стратегия за подобряване на нашата инфраструктура и услуги, позиционирайки гръцкия капиталов пазар редом с най-утвърдените борси в света. Очаква се това развитие също така значително да разшири кръга от международни инвеститори, които имат право да инвестират на гръцкия капиталов пазар, привличайки значителен приток на капитал от фондове, следващи индексите на развитите пазари. Това е развитие, което създава нови възможности за растеж и финансиране за нашите листвани компании“, заяви Янос Контопулос, главен изпълнителен директор на Атинската фондова борса.

