Изглежда хакерска атака: Милиарди изчезнаха от портфейли в Binance

Има ли хакерска атака в една от най-известните криптоборси Binance? Изглежда да, но тепърва ще има изясняване. Според Bitcoin Sistemi, обемът на преводи, които може би са извършени против волята на притежателите на парите, първоначално е достигнал приблизително 2,77 милиарда долара, като по-късни данни сочат, че са били преместени над 5 милиарда долара. Все още обаче няма потвърждение, че тези средства са били откраднати. Още: Възходът на китайския AI DeepSeek стопи богатството на най-заможните хора в света

Около 2 милиарда са били преместени от портфейл в мрежата на Ethereum, а допълнителни 1409 BTC са били преведени от биткойн адрес. Тези цифри представляват оценка на преводите, а не потвърден общ размер на загубите.

Средствата са в безопасност

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„Средствата на потребителите са в безопасност! Това наистина изглежда като хакерска атака срещу Binance“, написа основателят на Binance, Чанпен Чжао, в платформата X. Той благодари на Tether и Circle за бързата им реакция при замразяването на откраднатите стейбълкойни. Чжао уточни, че вече не управлява Binance, но като акционер очаква борсата напълно да покрие всички загуби на клиентите.

На 27 октомври Чжао призова потребителите да не отварят връзки в имейли и да не изтеглят прикачени файлове. Той предупреди, че заплахата може да дойде дори от познати хора, чиито компютри може да са заразени с вируси, без те самите да подозират за това.

От Binance заявиха, че екипът им е запознат със сигнали за потенциален проблем със сигурността и провежда активно разследване, като допълниха, че средствата на потребителите не са изложени на риск.

„Екипът ни по сигурността дава приоритет на анализа на цялата налична информация. Ще споделим актуални данни чрез официалните канали на Binance веднага щом разполагаме с проверена информация. Призоваваме потребителите да бъдат бдителни: пазете се от измами, не кликвайте върху подозрителни връзки и не отговаряйте на съобщения или искания, свързани с данните за акаунта ви, ако те идват от неофициални източници“, се посочва в публикацията.

Междувременно няколко медии съобщиха, че зад предполагаемия пробив в Binance може да стоят хакери от Северна Корея. Твърди се, че начинът на действие при атаката е идентичен с този на севернокорейската групировка Lazarus, която през февруари 2025 г. извърши хакерска атака срещу борсата Bybit и открадна 1,5 милиарда долара.

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