Фалшиви бонове и разминавания в касите: Известни заведения в София са пред временно затваряне

Разкрити са общо 16 нарушения в 5 известни ресторанта в София след проверки на инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ в Националната агенция за приходите (НАП), съобщават от приходната агенция. В резултат на проверките са констатирани нарушения като неиздаване на касова бележка, разминаване между маркираните суми на фискалното устройство и наличностите в касата, предоставяне на нефискален бон и други.

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При контролни действия през уикенда в хотел, представител на световна верига, служители на НАП са разкрили три нарушения, съобщават още от приходната агенция. Те са отново неиздаване на касови бележки, издаване на нефискален бон и разминаване в касовите наличности и отразените стойности в касовия апарат.

Проверките в заведенията и хотела са стартирали с контролни покупки, извършени от „таен клиент“, при три от които след заплащане на сумата не е бил издаден фискален бон или при поискване на касова бележка от тайния клиент е получил имитация, издадена от нефискален принтер, пише в съобщението.

За установените нарушения в хотела и столичните ресторанти може да бъде наложена административна мярка „запечатване на обект“.

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От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: infocenter@nra.bg.